Инфраструктурные работы добавят новые ограничения движения

В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, на участке 36-37 км в районе транспортной развязки Куйвайыэ, в течение дня будет ограничена скорость из-за ремонта шумозащитной стены.

В Харьюмаа на шоссе Валингу-Йыгисоо с 23:00 будет закрыт железнодорожный переезд Валингу для проведения ремонтных работ. Объезд будет организован через Сауэ и Йыгисоо. Переезд откроется для движения ранним утром в среду, 11 сентября, в 6:00.