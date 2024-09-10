Э-резиденты принесли Эстонии за полгода 31 миллион евро прямого дохода

«Если говорить о налогах предприятий э-резидентов в первом полугодии, то 76 процентов, то есть 22 млн евро, составили налоги на рабочую силу и 24 процента, то есть семь млн евро, составили специальные подоходные налоги, в основном, с дивидендов. Помимо налогов, экономический эффект программы включает в себя дополнительные два млн евро государственных пошлин, уплачиваемых э-резидентами», - отметила Вахтрас.

За первые шесть месяцев этого года диги-ID э-резидента получили 6037 иностранных граждан (заявок было всего 6482, доля положительных решений составила 93 процента), и за первое полугодие э-резиденты учредили 2450 новых предприятий.

Самыми активными участниками программы и создателями предприятий оказались граждане Испании, Украины и Германии, которые с января по июнь текущего года подали в Департамент полиции и пограничной охраны соответственно 917, 448 и 378 заявлений о получении диги-ID э-резидента, а также учредили 454, 173 и 170 эстонских предприятий.

По словам Лийны Вахтрас, программа работает стабильно, хотя темпы увеличения экономического эффекта, обусловленного программой, замедляются. «Интерес к электронному резидентству и созданию компаний в Эстонии остается высоким: за первое полугодие поступило на семь процентов больше заявок на электронное резидентство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на семь процентов больше новых эстонских компаний было создано электронными резидентами. Это больше, чем мы могли надеяться и ожидать в условиях продолжающегося экономического спада», - сказала Вахтрас.