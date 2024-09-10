Рынки кредитования и недвижимости обычно идут рука об руку, но сейчас они живут совершенно разной жизнью: первый достиг в июле исторического максимума, а второй демонстрирует скромные показатели. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, почему так происходит и что это значит для покупателей жилья.
В чем причина? ⟩ На рынке недвижимости возникли противоречия между кредитованием и продажами
По словам Танеля Ребане, ситуация, когда рынок кредитования более активен, чем рынок недвижимости, никогда ранее не возникала в Эстонии и поэтому является исключительной. Однако у этой тенденции есть конкретная причина.
«Рынок недвижимости в настоящее время остается достаточно стабильным, с более низкой активностью, чем в прошлом. Однако весенние и летние месяцы удивили очень высокими показателями на рынке жилищного кредитования.
Оборот по жилищным кредитам составил 199 млн евро в мае, 190 млн евро в июне и почти 221 млн евро в июле, причем большее количество жилищных кредитов за один месяц выдавалось только один раз – в мае 2022 года. Это во многом связано с рефинансированием жилищных кредитов, которое становится все более популярным», - говорит эксперт.
Повышенный интерес к рефинансированию был вызван, в частности, публичными разговорами о нем, в том числе соответствующими предложениями Банка Эстонии в начале этого года, но и некоторым снижением ставки Euribor. По сравнению с 4% в конце прошлого года, шестимесячный Euribor в начале сентября составлял 3,35%.
«Понятно, почему люди все чаще интересуются рефинансированием: процентная маржа все чаще обсуждается в различных группах социальных сетей, а также среди друзей и знакомых. Это также стимулирует интерес к предложениям, поскольку люди обращаются с просьбой о снижении процентной маржи как к своему банку, так и к конкурентам», - пояснил Ребане.
По его словам, это создало благоприятную ситуацию, когда обострившаяся конкуренция между различными банками позволяет значительно снизить процентную маржу. «Кредитный портфель начал двигаться, и больше не стоит на месте. Таким образом, конкуренция на рынке кредитования теперь активна не только при приобретении новой недвижимости, но и при рефинансировании», - добавил эксперт.
Кто может претендовать на рефинансирование?
По словам Танеля Ребане, это зависит от остатка задолженности по кредиту, срока кредитования и существующей процентной ставки. «Если, например, по 30-летнему кредиту осталось платить 10 лет, остаток по кредиту составляет 60 000 евро, а процентная маржа составляет 2%, то рефинансирование может себя не оправдать», – говорит он.
Однако рефинансирование может быть рассмотрено в ситуации, когда кредит с процентной маржой 2% выплачивался всего несколько лет. «У каждого человека своя ситуация, но во многих случаях рефинансирование может сэкономить сумму, эквивалентную корзине продуктов в месяц».
«Если несколько лет назад банки обычно предлагали ставку от 2%, то сейчас она опустилась до гораздо более низкого уровня. В банке Luminor, например, процентная ставка по жилищному кредиту начинается от 1,35% плюс Euribor. Это может дать заемщику значительную финансовую выгоду», – объясняет руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.