В чем причина? На рынке недвижимости возникли противоречия между кредитованием и продажами

По словам Танеля Ребане, ситуация, когда рынок кредитования более активен, чем рынок недвижимости, никогда ранее не возникала в Эстонии и поэтому является исключительной. Однако у этой тенденции есть конкретная причина.

«Рынок недвижимости в настоящее время остается достаточно стабильным, с более низкой активностью, чем в прошлом. Однако весенние и летние месяцы удивили очень высокими показателями на рынке жилищного кредитования.

Оборот по жилищным кредитам составил 199 млн евро в мае, 190 млн евро в июне и почти 221 млн евро в июле, причем большее количество жилищных кредитов за один месяц выдавалось только один раз – в мае 2022 года. Это во многом связано с рефинансированием жилищных кредитов, которое становится все более популярным», - говорит эксперт.

Повышенный интерес к рефинансированию был вызван, в частности, публичными разговорами о нем, в том числе соответствующими предложениями Банка Эстонии в начале этого года, но и некоторым снижением ставки Euribor. По сравнению с 4% в конце прошлого года, шестимесячный Euribor в начале сентября составлял 3,35%.

«Понятно, почему люди все чаще интересуются рефинансированием: процентная маржа все чаще обсуждается в различных группах социальных сетей, а также среди друзей и знакомых. Это также стимулирует интерес к предложениям, поскольку люди обращаются с просьбой о снижении процентной маржи как к своему банку, так и к конкурентам», - пояснил Ребане.