Жители Эстонии продолжают путешествовать вопреки нестабильной экономике

Люди все чаще путешествуют на автобусах

По словам директора Центра общественного транспорта Пярнумаа Андруса Кярпука, этим летом количество пассажиров автобусов растет после пандемии, особенно на междугородних маршрутах.

«Автобусные компании добавили дополнительные рейсы и новые направления, куда можно быстро, удобно и недорого доехать из Пярну. Среди уникальных направлений - Рованиеми в Финляндии и Киев в Украине, а также крупные города Европы», - прокомментировал Кярпук.

По данным Estravel, хотя автобусные поездки составляют лишь небольшую часть их портфеля, количество автобусных путешественников также увеличилось. «Мы заметили, что все больше выпускников школ выбирают автобусные поездки для своих выпускных поездок. Чаще всего они путешествуют на Lux Express или FlixBus в Ригу или Тарту», - отметила Ааслайд.

«Если посмотреть на общие тенденции, можно сказать, что пользователи наземного транспорта предпочитают поездки в близлежащие страны, такие как Финляндия, Латвия, Литва, Польша, а также Швеция и Норвегия. Среди более далеких направлений - Италия и Хорватия», - добавил эксперт Go Travel.

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