То ли благодаря отличной погоде, то ли так звезды сошлись, но начало сентября оказалось битком набитым разными гастрономическими фестивалями, ярмарками и мастер-классами, причем в разных регионах страны и, не побоюсь этого слова, на самый взыскательный вкус. На момент выхода этого материала о некоторых придется только вздохнуть: туда не успела, сюда опоздала, но зато во второй половине месяца нас с вами ждут не менее интересные гастрономические приключения.

Знаете ли вы, что сентябрь принято считать Месяцем эстонской еды, и это происходит в одиннадцатый раз. За десять лет мы познакомились с заведениями, которые потчуют народ деликатесами вдали от столицы, с виноделами, сыроварами и прочими энтузиастами. В этом году череда мероприятий стартовала уже 31 августа в Хаапсалу, где прошел «Гурме-тур», а за сентябрь во всей Эстонии запланировано не менее 50 фестивалей, презентаций и мастер-классов.

Это, например, Фестиваль еды на Сааремаа, Осенняя ярмарка хийдласцев, соответственно, на Хийумаа, День открытых парников и садов в Северной Эстонии, Фестиваль мёда Каркси-Нуйа, Выртсъярваский фестиваль угря... Вы уже собираетесь в дорогу? И правильно делаете!