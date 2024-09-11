ЭТО ВОЗМОЖНО! Офисный работник выращивает под Таллинном абрикосы, персики и виноград

Офисный работник, финансист по образованию создал на обычном приусадебном участке собственный оазис. Здесь разрушены стереотипы о том, что качественное выращивание теплолюбивых плодов возможно только в южных широтах.

В этом году Андрей посадил на своем участке еще и киви и уже задумывается о выращивании бананов. В небольшом парнике уже не первый год созревают дыни и арбузы.

Офисный работник и по совместительству удачливый садовод в детстве мечтал стать агрономом. «В горшках на подоконниках всегда росла всякая ерунда из семечек и косточек, да и книгу о Мичурине прочитал», – вспоминает Андрей.

В последние годы он предпочитает проводить почти все свои отпуска и выходные наедине с садом – холит и лелеет каждый кустик, а затем пожинает щедрый урожай: сушит и морозит дары лета, делает варенья и соленья. Фирменными заготовками радует близких и коллег.

Таллиннский Мичурин утверждает, что ничего необычного в его достижениях нет. «Уже не так и удивительно всё это: сейчас у многих садоводов в Эстонии созревают грецкие орехи, персики, абрикосы, виноград».

Что дает финансисту трудоемкое и энергозатратное хобби? Ответ очень прост: «А дает покой и энергию. В землю заземляешься».