Дочерняя фирма производителя деревянных домов обанкротилась: «Надо было закрыться раньше»

Владелец компании Лембит Лумп объяснил, что у Kodumajatehase AS, занимавшейся проектированием и строительством деревянных каркасных зданий, начались проблемы еще в 2019 году, когда провалились два проекта по строительству домов престарелых в Скандинавии. В годовом отчете компании указано, что клиент значительно задержался с выполнением своих обязательств, что вызвало проблемы с поставками и привело к значительным дополнительным расходам.

«Затем случился COVID и другие осложнения вместе с экономическим спадом», - сказал Лумп, отметив, что теперь компания сможет оптимизировать свою структуру и не будет тратить деньги на аудит фирмы, которая фактически уже не работает.

«Возможно, надо было закрыть фирму раньше, но всегда была надежда, что вдруг все-таки получится», - добавил Лумп.

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