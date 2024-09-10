После смерти бессменного ведущего и руководителя программы «КВН» Александра Маслякова бывшие игроки разделились: одни выражают соболезнования, а другие - радуются, пишет «Новая Газета. Европа».
ОБЗОР ⟩ Масляков умер, но что стало с «детьми» КВН: самые яркие судьбы
«Клуб веселых и находчивых» воспитал очень разных юмористов, которые после «выхода на пенсию» пошли по не похожим друг на друга дорогам. И без того разных людей лишь сильнее разделила война в Украине. Сам же Масляков публично поддерживал нынешний российский режим и был доверенным лицом Путина на выборах.
Владимир Зеленский
Зеленский играл в КВН в конце 90-х и начале 2000-х. Сначала он появился в команде «Молодой Кривой Рог», а затем перешел в объединенную сборную нескольких городов «Запорожье - Кривой Рог - Транзит». Первое время он лишь ставил танцевальные номера, а позднее начал выступать на сцене и даже стал чемпионом сезона в 1997 году.
После этого Зеленский с коллегами создал новую команду - «95-й квартал», которая положила начало творческой студии и одноименному шоу. Владимир был капитаном команды, доходил до полуфинала Высшей лиги КВН и дважды становился обладателем «КиВиНа в светлом».
Карьера Зеленского пошла в гору: он не только занимался собственной студией, но и активно снимался в кино, выступал на эстраде, в том числе с будущим «иноагентом» Максимом Галкиным. После аннексии Крыма в 2014-м шоумен перестал появляться на российском телевидении. В Украине он снялся в сериале «Слуга народа» - в роли учителя, который становится главой страны. Позднее сериал называли «предвыборным роликом» кандидата, а спустя пять лет сам Зеленский избрался президентом Украины. В 2024-м должны были состояться новые выборы, но из-за военного положения, введенного после полномасштабного вторжения России, их отменили.
«Всегда уважал КВН в целом, он очень сильный толчок дал многим. Я благодарен всем, кто мне что-то дал. Считаю, что нельзя забывать родителей, Кривой Рог, КВН. В определенный момент вырваться пацану из провинциального города было очень сложно, команде из Украины было невозможно, а из Кривого Рога так вообще невозможно. Мы чемпионами были и всех победили», - говорил Зеленский еще до ухода в политику о КВН.
Большинство коллег президента по «95-му кварталу» до сих пор находятся в Украине и активно поддерживают ВСУ. Так в 2023 году Евгений Кошевой и Александр Пикалов ездили на фронт в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области, чтобы передать бойцам квадроциклы, дроны и тепловизоры. Их купили на средства, собранные на юмористических благотворительных концертах. Елена Кравец запустила свое шоу, в котором, в том числе, берет интервью у действующих военных. Игорь Ласточкин, бывший капитаном «Сборной Днепропетровска», после начала войны признался, что стыдится своих съемок в юмористическом шоу «Однажды в России».
«Сейчас война и гибнут люди. И мне очень стыдно за все это. Я пытался как-то повлиять на людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Они внимательно слушали, но мне так и не удалось их убедить», - говорил он.
Сангаджи Тарбаев
Зеленский - не единственный кавээнщик, ушедший в политику. Сангаджи Тарбаев приехал в Москву из Элисты, поступил в РУДН. Харизматичный юморист с 2002 по 2007 год выступал за «Сборную РУДН», став капитаном и приведя ее к чемпионству в Высшей лиге.
В 2014 году Тарбаев стал членом Общественной палаты, начал участвовать в политической жизни Калмыкии, в 2018 году получил благодарность Владимира Путина за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов. Спустя три года избрался в Государственную думу от партии «Новые люди».
«Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять», - говорил Тарбаев перед выборами.
Позднее стал председателем комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Все это время он совмещал работу с редакторской должностью в Высшей лиге КВН.
«Александр Васильевич в моей жизни присутствовал с самого детства. Я жил с ощущением, что в этом мире есть Александр Васильевич. А сейчас надо признать реальность - его больше нет. Это не просто пафосные слова: он в моей жизни сыграл знаковую роль. Что уж там говорить, если бы не он и не игра КВН, я думаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Поэтому я безмерно благодарен этому человеку. Я буду всегда помнить то, что он сделал для меня, и всегда это подчеркивать. Царствие небесное, я соболезную всем близким и родственникам», - сказал Тарбаев после известия о смерти Маслякова.
Семён Слепаков
Семён Слепаков играл в КВН примерно в одно время с Тарбаевым. Он выступал за «Сборную Пятигорска» шесть лет. В 2004 году команда стала чемпионом Высшей лиги.
После этого вместе с коллегами создал шоу «Наша Russia», поработал на Первом канале и в Comedy Club на ТНТ. Также он неоднократно записывал юмористические песни о происходящем в России, в том числе о политике. В 2018 году Слепаков записал шуточную песню об исполнителях отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Петрове и Баширове. В итоге видео пришлось удалить, а копии ролика стали блокироваться с подачи «Газпром-Медиа».
В целом, юморист высмеивал в своих песнях как либералов, так и представителей официальной российской власти. В январе 2021 года Слепаков в стихотворении выступил против призывов оппозиционеров выходить на акции протеста в России, а после февраля 2022 года записал видеообращение к с просьбой прекратить военные действия в Украине. В марте 2022 года шоумен уехал в Израиль, сейчас продолжает гастроли с концертами.
Впоследствии он выпустил песню о лозунге «Нет вобле» и записал колыбельную от лица российской матери, которая не может отправить трехлетнего сына на войну. В апреле 2023 года Слепакова признали «иноагентом». После смерти Алексея Навального он в стихотворении обвинил Путина в убийстве.
«[Александр Масляков] - человек, без которого я бы не познакомился с большинством своих друзей, с самыми интересными и талантливыми людьми, которых я знаю и с которыми я дружу до сих пор несмотря ни на что», - написал юморист о Маслякове после его смерти.
Азамат Мусагалиев
Капитан и фронтмен «Сборной Камызякского края» Азамат Мусагалиев вместе с командой был финалистом Премьер-лиги, боролся за топ рейтинга в Высшей Лиге, а в 2015 году стал чемпионом Высшей лиги КВН.
С 2014 года он регулярно участвовал в шоу «Однажды в России» и других многочисленных проектах ТНТ. Дважды - в 2018 и 2024 годах - Мусагалиев был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.
В сентябре 2023 года юморист вместе с коллегой по «Камызякам» Денисом Дороховым выступил в оккупированной Донецкой области. Он поехал на мемориал «Саур-Могила», где принял участие в концерте в честь 80-й годовщины со дня освобождения Донбасса. После этого его внесли в базу «Миротворца» как «пособника российско-фашистских захватчиков и террористов».
С Масляковым Мусагалиев поссорился из-за схожего формата шоу, которое он запустил на ТНТ. Ведущий КВН обвинил его в плагиате, а юморист был не согласен.
«Какие у нас отношения сейчас? Я думаю, он будет не очень рад меня видеть. Мягко говоря», - говорил Мусагалиев о Маслякове в 2023 году.
Александр Гудков
Александр Гудков был капитаном популярной команды КВН «Фёдор Двинятин», занял с ней третье место в Высшей лиге 2009 года. Позднее в интервью он признавался, что любил атмосферу только на студенческих играх, так как на них чувствовалась свобода.
«Сам КВН, тот, который был телевизионный, мне не нравился, [я его] ненавидел», - заявил Гудков в 2024-м, отметив, что его команду взяли в Высшую лигу, когда участники уже «перегорели».
После пришедшего успеха Гудков ушел на ТНТ в программу «Comedy Woman», а затем стал соведущим Ивана Урганта в вечернем шоу на Первом. Позднее шоумен вместе с другими авторами запустил ютуб-канал «Чикен Карри», шоу на нем продолжают выходить и сейчас.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину, начавшегося в день его 39-летия. «Мне стыдно, что я родился в этот день», - написал Гудков.
Летом 2022 года Гудков спародировал пропагандистскую песню российского артиста Шамана «Я русский» в собственном клипе «Я узкий». После этого председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал донос в Генпрокуратуру и попросил возбудить против шоумена уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Также Гудкова просили признать «иноагентом». Несмотря на это, по данным СМИ, юморист продолжает жить в России.
Сергей Писаренко
Участник команды КВН «Уездный город» и чемпион Высшей лиги КВН 2002 года. Он и его коллега Евгений Никишин часто выступали дуэтом и работали вместе даже после ухода из КВН. Они были участниками российского проекта «Дом культуры и смеха» и украинского «Дизель-шоу».
Когда началась полномасштабная война, оба юмориста находились на съемках в Киеве. По словам Писаренко, они решили побыстрее покинуть страну. В это время появилось видео, на котором шоумены просят не называть войну «спецоперацией» и призывают остановить ее.
«Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взрывался роддом, в котором должна была рождаться моя дочь. Надеяться и сохранять уверенность, что бомбы летят в военные объекты, - самая большая ошибка. Убивают гражданских людей. Неповинных ни в чем детей», - сказал Писаренко на видео.
Позднее он заявил журналистам, что этот несчастный случай произошел на границе Украины и Венгрии, а спецслужбы Украины буквально под дулами автоматом заставили их сказать несколько предложений против спецоперации.
Сейчас Писаренко и Никишин живут в Москве, преподают и играют в спектаклях.
«Человек с настоящими человеческими качествами. Если ругал, то ругал, если хвалил, то хвалил. Мы все его как сыновья и дочери были», - заявил Писаренко о Маслякове.
Александр Ревва
Артист сменил в КВН несколько команд, но известность и чемпионство обрел во время выступлений за «Утомленных солнцем» с Михаилом Галустяном. После ухода из программы Ревва стал резидентом московского «Comedy Club», сыграл в нескольких российских фильмах и исполнил роль ведущего в шоу на НТВ.
В день полномасштабного вторжения России в Украину Ревва опубликовал пост: «Прошу! Остановите войну! Подумайте о стариках и детях». После этого он на непродолжительное время уехал из России. По словам коллег артиста, за это время ему объявили бойкот на российском телевидении, а его выступление вырезали из записи концерта «Песня года». Сейчас Ревва живет в России и регулярно появляется на светских мероприятиях, например, в Москве и Сочи.
«Александр Васильевич! Спасибо Вам за лучшие годы моей жизни! Вы навсегда останетесь в моем сердце! Светлая память», - написал Ревва после смерти Маслякова.
Андрей Рожков
Вместе с Дмитрием Соколовым и Сергеем Исаевым играл в команде КВН «Уральские пельмени». На посту капитана вместе со сборной он стал обладателем пяти «Больших КиВиНов» и чемпионства Высшей лиги 2000 года. В 2009 года бывшие игроки запустили на СТС собственное шоу «Уральские пельмени», которое идет до сих пор.
Рожков в 2017 году вступил в движение Putin team - в поддержку Путина на очередных президентских выборах. В 2019 году он поздравил Путина с днем рождения, а в 2023-м он вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой передал Центральному военному округу микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в «зону СВО». Деньги на транспорт собирала местная благотворительница.
Другой член «Уральских пельменей» - Игорь Истомин - в мае 2022 года ушел на войну добровольцем, а спустя год погиб. «Он был не только автором номеров, но и сам выходил на сцену. Игорь всегда был очень шебутной и веселый и другим поднимал настроение. Он вечно куда-то торопился, но всегда был готов прийти на помощь и выручал в любой беде», - заявил Рожков на прощании с ним.
«Я стал замечать в КВН в последнее время, что Масляков, к сожалению, отошел от дел. Он ушел от редактуры, и я вижу это. Уже вижу, к сожалению. Это для меня заметные изменения, и они не в лучшую сторону», - признался Рожков в 2023 году.
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева была звездой КВН в 90-е, в составе команды КВН НГУ дважды становилась чемпионкой Высшей лиги. Вскоре после этого стала участницей программы «О.С.П.-студия», затем вплоть до 2011 года была ведущей в разных проектах СТС.
В 2011 году Лазарева присоединилась к протестам на Болотной площади из-за фальсификации выборов в Госдуму, а затем с супругом Михаилом Шацем вступила в Координационный совет российской оппозиции. После этого ее убрали из проектов на СТС, а потом и вовсе перестали звать на ТВ.
В 2016 году Татьяна переехала в Испанию, затем запустила сначала один ютуб-канал о воспитании детей «Проект ответственных родителей», а затем авторский канал - Lazarevatut. После начала российско-украинской войны Лазарева выступила против войны и продолжает участвовать в мирных акциях.
«Я далека от того, чтобы сжигать свой паспорт. Я вообще не стыжусь, что я россиянка. Мне стыдно за то, что происходит сейчас. Я уверена, что наша страна достойна лучшего лидера, лучшей жизни, и вообще это прекрасная страна, в которой я выросла», - в то же время сказала она.
Летом 2022 года Лазареву внесли в реестр «иностранных агентов», а в мае 2024 года против нее возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Ее объявили в розыск и включили в перечень террористов и экстремистов.
«Я говорила ему, что буду безутешна, когда он покинет нас. Другое дело, что слез уже нет. Они потрачены на более важные вещи. Но ему и всем людям, которые были со мной [в КВН], благодарна», - заявила Татьяна Лазарева о Маслякове.
Николай Наумов
Начинал карьеру в сборной КВН Пермского государственного педагогического университета. В 2000-м году стал выступать в Высшей лиге, играл за команды «Парма» и «Друзья».
«Я хоть и реальный пацан, но я вас, Александр Васильевич, все равно боюсь», - говорил Наумов от лица Коляна в одном из старых интервью.
С 2010 года играл роль Коляна Наумова в мокьюментари-сериале «Реальные пацаны» на ТНТ, признаваясь, что не очень далек от собственного героя.
В 2023 году появился ролик, на котором мужчина, похожий на Наумова, подошел к Олегу Газманову после концерта в ОАЭ и потребовал высказаться в поддержку Украины. В ответ на это в качестве опровержения Николай снял видео из России и пожелал ВС РФ победы в войне. «А всем нашим пацанам, которые сейчас на Украине, - как можно скорее вернуться домой с победой. Работайте, братья!» - сказал актер.
В финале «Реальных пацанов» Колян и другие герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники «СВО». Эпизод снимали с реальными военнослужащими в Москве. После выхода заключительного эпизода Николай был внесен в список базы данных «Миротворец».