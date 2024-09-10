ОБЗОР Масляков умер, но что стало с «детьми» КВН: самые яркие судьбы

«Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять», - говорил Тарбаев перед выборами.

«Александр Васильевич в моей жизни присутствовал с самого детства. Я жил с ощущением, что в этом мире есть Александр Васильевич. А сейчас надо признать реальность - его больше нет. Это не просто пафосные слова: он в моей жизни сыграл знаковую роль. Что уж там говорить, если бы не он и не игра КВН, я думаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Поэтому я безмерно благодарен этому человеку. Я буду всегда помнить то, что он сделал для меня, и всегда это подчеркивать. Царствие небесное, я соболезную всем близким и родственникам», - сказал Тарбаев после известия о смерти Маслякова.