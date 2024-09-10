Не многовато ли? Плата за визит к врачу-специалисту может вырасти до 20 евро

При этом плата за посещение врача-специалиста для пенсионеров и детей по-прежнему будет составлять пять евро, пояснила в эфире ERR министр здравоохранения Рийна Сиккут.

Плата за посещение – это дополнительный сбор, который поставщик медицинских услуг имеет право потребовать от застрахованного лица, если оказанная медицинская услуга оплачивается Кассой здоровья.

В соответствии с постановлением правительства плата за посещение врача-специалиста (в том числе стоматолога) в настоящее время составляет пять евро.

При посещении семейного врача врач может не взимать плату за посещение. Семейный врач может попросить плату в размере до пяти евро только за визит на дом.

Кроме того, согласно предложению министра здравоохранения, в будущем визит в отделение неотложной помощи (EMO) также увеличится до 20 евро.

По мнению Сиккут, это, предположительно, побудит людей чаще обращаться за помощью к семейным врачам, а не в неотложную помощь.

Предложение также включает увеличение платы за койко-день в больнице с нынешних 2,5 евро до 5 евро.

Плата за рецепты увеличится с нынешних 2,5 до 3,5 евро, и, по мнению Сиккут, именно эта мера поможет значительно увеличить бюджетные доходы, поскольку каждый год в Эстонии выписываются миллионы рецептов.

Ожидается, что эти изменения принесут государственной казне около 15 миллионов евро в год.