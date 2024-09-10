АНАЛИЗ Правительство не в состоянии удовлетворить пожелания Сил обороны

Цифры просто не сходятся. Денег нет. Эстония годами тратила на государственную оборону около двух процентов ВВП. В контексте войны в Украине эта сумма увеличилась до трех процентов и более. Этот рост не был подкреплен никакими новыми налогами. Дефицит государственного бюджета покрывался просто за счет его увеличения.