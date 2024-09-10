Правительство не в состоянии удовлетворить запрос командующего Силами обороны генерал-майора Андруса Мерило на закупку боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро, а также предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) о выделении «до пяти процентов внутреннего валового продукта (ВВП)» для реализации планов обороны НАТО.
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АНАЛИЗ ⟩ Правительство не в состоянии удовлетворить пожелания Сил обороны
Перевод: Ева Ойжинская
Цифры просто не сходятся. Денег нет. Эстония годами тратила на государственную оборону около двух процентов ВВП. В контексте войны в Украине эта сумма увеличилась до трех процентов и более. Этот рост не был подкреплен никакими новыми налогами. Дефицит государственного бюджета покрывался просто за счет его увеличения.