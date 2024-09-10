АНАЛИЗ Правительство не в состоянии удовлетворить запрос Сил обороны: вопрос в 1,6 миллиарда евро

Цифры просто не сходятся. Денег нет. Эстония годами тратила на государственную оборону около двух процентов ВВП. В контексте войны в Украине на эти расходы стали выделять до трех процентов и больше. Для покрытия этих увеличенных расходов не вводились новые налоги, расходы покрывались просто за счет увеличения дефицита бюджета.