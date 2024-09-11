ДАНИИЛ КУРАКИН Страсти по старейшине Ласнамяэ: вслед за центристами и соцдемы будут говорить эстонцам одно, а русским – другое?

Тем не менее, было ясно, что человек с неопределенными взглядами по ключевым для Эстонии вопросам не мог оказаться во главе администрации самого крупного района столицы Эстонской Республики.

Сразу же все стали гадать, почему соцдемы выбрали своим кандидатом именно такого человека. Хитрый план? Нехватка личных кадров? Скорее первое, чем второе, и вот почему. Чтобы хоть как-то заполнить дыру, заместителем старейшины в Ласнамяэ выбрали Кирилла Клауса, однако почему-то именно заместителем.

Клаус бы идеально вписался на должность старейшины, и многие еще с мая пророчили ему этот пост, но по каким-то причинам (о которых - чуть ниже), руководство социал-демократов посчитало его не подходящим на должность старейшины. И как бы это не было удивительно, но вместо кандидата из своей же партии, они переманили к себе центристку Юлианну Юрченко, дабы она, уже имея опыт пребывания в статусе старейшины Ласнамяэ, возглавила бы этот район.

Тот случай, когда Михаил Кылварт не лукавит

У меня почти никогда не получается верить Михаилу Кылварту, и вообще читать его реакции на очередного перебежчика - это своего рода отдельное удовольствие, и оттого мне доставляет радость всякий раз, когда от центристов отпочковывается очередной деятель. Но когда Кылварт говорит, что он предполагает, что с Юрченко велись переговоры несколько месяцев, это выглядит вполне правдоподобно.