С появлением новой коалиции в Таллинне в наименьшей степени изменения ощутили жители Ласнамяэ, которые дольше всех остаются без своего старейшины. Однако даже если Юлианна Юрченко сядет в кресло старейшины, это будет означать лишь то, что соцдемы просто поставят в Ласнамяэ удобного и умеренного человека, который бы устроил всех жителей района и, возможно, закинул бы в копилку СДП пару голосов на местных выборах. Однако желание набрать побольше «русских» голосов не должно идти вразрез с прогрессом, считает активист Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Страсти по старейшине Ласнамяэ: вслед за центристами и соцдемы будут говорить эстонцам одно, а русским – другое?
По результатам свержения власти Центристской партии в Таллинне Социал-демократической партии достался и пост старейшины Ласнамяэ, который, однако, остается вакантным на протяжении уже полугода. Очевидно, у соцдемов есть определенные ожидания от главы крупнейшего района Таллинна, потому что других достойных причин оправдать отсутствие старейшины в Ласнамяэ уже столь длительное время просто нет.
Держаться подальше от чувствительных тем
Кресло берегут для кого-то очень «достойного», и судя по двум кандидаткам, которые претендовали или претендуют на эту должность, социал-демократы не хотят каких-то серьезных изменений в управлении районом, скорее все ровно наоборот: соцдемы хотят понравиться жителям Ласнамяэ, привыкшим к центристской руке, поскольку что Татьяна Лаврова, что Юлианна Юрченко являются кандидатами, не сильно погруженными в конфликтные для многих русскоязычных темы, а Юрченко - так и вовсе бывшая центристка.
Говоря о таких темах, я, конечно же, имею в виду войну в Украине и отношение к России, реформу образования и десоветизацию города, а также другие чувствительные моменты, которые у существенной части жителей района вызывают жжение ниже спины. Тактика замечательная, если оценивать с точки зрения желания понравиться, но отвратительная, если посмотреть на нее с других сторон.
Первым кандидатом была Татьяна Лаврова, которую социал-демократы (а если точнее, то это делала Мадле Липпус), называла отличным лидером, который наводит мосты. Учитывая, что больше половины населения Ласнамяэ - это русскоязычные, «дар баланса», возможно, и может показаться необходимым, но может ли он при этом быть у человека, который был связан с волонтерской деятельностью в оккупированном Крыму и который сам не может четко для себя ответить четко на вопрос о том, была или не была оккупирована Эстония Советским Союзом.
Тем не менее, было ясно, что человек с неопределенными взглядами по ключевым для Эстонии вопросам не мог оказаться во главе администрации самого крупного района столицы Эстонской Республики.
Сразу же все стали гадать, почему соцдемы выбрали своим кандидатом именно такого человека. Хитрый план? Нехватка личных кадров? Скорее первое, чем второе, и вот почему. Чтобы хоть как-то заполнить дыру, заместителем старейшины в Ласнамяэ выбрали Кирилла Клауса, однако почему-то именно заместителем.
Клаус бы идеально вписался на должность старейшины, и многие еще с мая пророчили ему этот пост, но по каким-то причинам (о которых - чуть ниже), руководство социал-демократов посчитало его не подходящим на должность старейшины. И как бы это не было удивительно, но вместо кандидата из своей же партии, они переманили к себе центристку Юлианну Юрченко, дабы она, уже имея опыт пребывания в статусе старейшины Ласнамяэ, возглавила бы этот район.
Тот случай, когда Михаил Кылварт не лукавит
У меня почти никогда не получается верить Михаилу Кылварту, и вообще читать его реакции на очередного перебежчика - это своего рода отдельное удовольствие, и оттого мне доставляет радость всякий раз, когда от центристов отпочковывается очередной деятель. Но когда Кылварт говорит, что он предполагает, что с Юрченко велись переговоры несколько месяцев, это выглядит вполне правдоподобно.
Соцдемы назначают Клауса замстарейшины в начале августа, видимо, исходя из того, что на должность главы района уже найден человек, и в слова Юрченко о том, что причиной ее ухода стал Мадисон, верится слабо. В случае с Юрченко, по всей видимости, действительно имеет место обещание за смену партии неплохой должности с зарплатой в 6000 евро.
Однако интересно здесь то, что это уже второй кандидат от социал-демократов на этот пост, взятый не из партии, а откуда-то со стороны, да еще и снова с бэкграундом, который слабо вяжется с фразой в коалиционном договоре про противостояние российскому влиянию.
Радикальная смена мировоззрения
Про саму Юрченко много говорить не приходится. Сложно поверить, что за месяц с момента публикации статьи о том, что переход русскоязычных школ на эстонский язык обучения нужно свернуть, человек может изменить свое мнение вплоть до полной поддержки реформы образования.
Тем не менее, социал-демократы, как и тогда, с Лавровой, твердо стоят на своем выборе, не желая менять столь противоречивого кандидата. Но противоречива Юрченко лишь для подавляющего большинства жителей Эстонии, в то время как для среднего жителя Ласнамяэ - это возвращение знакомого лица, управлявшего районом при центристской власти, который не будет через каждое слово говорить о поддержке Украины или что-то с осуждением России, а в современных реалиях только такой старейшина может завоевать доверие избирателя Центристской партии, коими является большинство жителей Ласнамяэ, и именно на этого избирателя хочет позариться Социал-демократическая партия.
В период, когда у центристов все идет не слишком стабильно, не удивительно, что кто-то хочет оспорить их место под солнцем. Социал-демократы все больше выставляют напоказ идею альтернативы центристам для русскоязычного избирателя. У соцдемов есть свое русскоязычное крыло в партии, они стоят за то, чтобы не отзывать право голоса на местных выборах у граждан страны-агрессора, их политики не славятся резкими высказываниями, которые среднестатистические русские могли бы посчитать русофобскими.
Очевидно, что и для самого русскоязычного района столицы они хотят подыскать кандидата, который бы не вступал своими заявлениями в конфликт с жителями этого самого района, и Кирилл Клаус, с этой точки зрения, конечно же, видится не лучшим кандидатом, ведь еще недавно он говорил, что граждане РФ должны брать эстонское гражданство, и высказывался против одной из главных скреп для большинства русских - Московского патриархата... Возмутительная русофобия, как воскликнули бы некоторые.
Двойная коммуникация по примеру центристов?
С другой стороны внутри самой Социал-демократической партии, по всей видимости, нет желающих задабривать русскоязычных Ласнамяэ ради голосов для партии, вот и приходится отдавать район на аутсорс деятелям со стороны. Не случится ли в итоге так же, как с центристами, когда эстонцам они говорили одно, а русским - другое, дабы получать поддержу от одних и от других? Это станет вопросом уже ближайшего будущего, если такой подход к выбору старейшины сохранится.
Однако такое отношение в корне неправильно, ведь если мы ради голосов пытаемся быть удобными для русскоязычного избирателя, мы смиряемся со статусом-кво, при котором с русскими надо обращаться одним образом, а с эстонцами - иным. Мы осторожничаем и принимаем то, что русских не перевоспитать в плане их отношения как к России, так и к истории Эстонии и реформе образования.
Ласнамяэ нужен старейшина, который, возможно, не был бы самым популярным среди жителей района, но который имел бы за собой четкие проэстонские убеждения, который бы прямо говорил те вещи, которые кому-то из жителей Ласнамяэ, возможно, будут неприятны, но без этих вещей и правильного отношения к ним невозможно сформировать единое и безопасное общество Эстонии.
Смена зонтов
Я, как житель Ласнамяэ, хотел бы видеть именно такого человека во главе своего района. Старейшину, который не запинался бы при вопросе о том, находилась ли Эстония под советской оккупацией, и который бы с самого начала стоял за реформу образования. В случае утверждения Юрченко жители Ласнамяэ не получат ничего разительно нового и полезного для себя. Это будет просто тот же самый старейшина, но теперь не под зеленым зонтом, а под красным, который, вдобавок, ради новой должности был вынужден повернуться во взглядах на 180 градусов, что означает, что это человек, чьи убеждения можно менять в любом удобном случае.
При формировании списка глав районов не должно быть никаких исключений, основанных на национальном составе района. Таллинн - столица Эстонии, а, значит, все эстоноземельцы должны принимать порядки и правила Эстонии, проживая здесь. Искать какого-то особенного кандидата для кажущегося кому-то особенным района можно было при центристской власти, но сейчас этот подход должен уйти в прошлое.
Количество людей в районе, говорящих на русском языке, не должно быть фактором, влияющим на выбор старейшины, иначе мы снова возвратимся в центристские времена, где Ласнамяэ - это удобный инструмент по накрутке голосов. Понятно, что в таком районе самым популярным кандидатом может стать Михаил Кылварт, но зачем при новой коалиции искать такого же условного Кылварта в своих рядах, если можно идти другим путем и поставить хотя бы эстоноязычного кандидата для разнообразия?
В конце концов, почему у Нарвы может быть Катри Райк, а у Ласнамяэ подобного кандидата быть не может? Центристы прославились политикой использования русскоязычных в своих интересах, сохраняя упомянутый ранее статус-кво, и судя по тому, что мы видим, соцдемы планируют перенять этот опыт у своих бывших партнеров по таллиннской коалиции.