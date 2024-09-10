Eesti Post хочет снова повысить цены на отправку писем и посылок

Перевод: Сергей Светлов

«Цены на все ресурсы выросли. Это также причина, по которой мы снова вынуждены повышать цены. Однако при увеличении цен мы стараемся сделать так, чтобы стоимость оставалась доступной для жителей Эстонии», - заявил председатель правления Eesti Post Март Мяги.

Кроме того, планируется повышение стоимости отправки посылок. Сейчас отправка посылки весом три килограмма стоит 7,10 евро. С нового года в случае одобрения со стороны Департамента конкуренции она будет стоить 8,15 евро.

«Напомню, что в прошлые годы и сейчас мы терпим убытки от оказания универсальной почтовой услуги, то есть цены, о которых мы просим, ниже себестоимости услуги», - пояснил Мяги.

Если Департамент конкуренции одобрит это предложение, то с нового года отправка письма внутри страны с нового года вырастет на 30,8%, а цена отправки трехкилограммовой посылки увеличится на 28,9%.

Последний раз Eesti Post поднимал цены 10 мая 2023 года. Тогда стоимость отправки письма внутри страны увеличилась на 44,4% с прежних 90 центов. Стоимость международного стандартного письма выросла на 36,8% с прежних 1,90 евро. Отправка внутренней посылки весом до одного килограмма подорожала тогда на 20,46%.