В понедельник полиция выслала из Эстонии гражданина Узбекистана, который работал на платформе Bolt под пользовательским аккаунтом другого человека.
Полиция выслала из Эстонии иностранца, работавшего в Bolt под пользовательским аккаунтом другого человека
Полиция признала недействительной визу гражданина Республики Узбекистан 1982 года рождения, обязала его покинуть Эстонию и запретила ему въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и шесть месяцев, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Платформа Bolt предлагает работу, прежде всего, таксистам и доставляющим ему курьерам.