Полиция выслала из Эстонии иностранца, работавшего в Bolt под пользовательским аккаунтом другого человека

Полиция признала недействительной визу гражданина Республики Узбекистан 1982 года рождения, обязала его покинуть Эстонию и запретила ему въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и шесть месяцев, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.