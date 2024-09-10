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Полиция выслала из Эстонии иностранца, работавшего в Bolt под пользовательским аккаунтом другого человека

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Курьер Bolt. Снимок иллюстративный.
Курьер Bolt. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

В понедельник полиция выслала из Эстонии гражданина Узбекистана, который работал на платформе Bolt под пользовательским аккаунтом другого человека.

Полиция признала недействительной визу гражданина Республики Узбекистан 1982 года рождения, обязала его покинуть Эстонию и запретила ему въезд в Шенгенскую зону сроком на один год и шесть месяцев, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Платформа Bolt предлагает работу, прежде всего, таксистам и доставляющим ему курьерам.

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