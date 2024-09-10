Бронзовая призерша чемпионата Европы Кармен Бруус получит награду от Эстонского олимпийского комитета

19-летняя Бруус завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике U20 лет в Лиме (​​Перу), продемонстрировав лучший результат сезона: 1,89. ЭOK выделил Кармен Бруус 2000 евро, ее тренер Керсти Виру получит в качестве премии 1000 евро.

Президент ЭОК Урмас Сырумаа похвалил юную спортсменку за выдающееся достижение.

«Молодчина, Кармен! Ни один путь не бывает простым и лучшее еще впереди. Надеюсь, что премия, которая вручена за медаль, станет подспорьем в достижении следующих целей», - сказал Сыырумаа.

Премии, которые вручаются за получение медалей, определяются в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Согласно этому, в случае завоевания бронзовой медали чемпионата мира по олимпийским дисциплинам в классе юниоров размер вознаграждения спортсмена составляет 2000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.