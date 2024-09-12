Странное путешествие поездом из Таллинна в Вильнюс: смотрите на часы и терпите

В 10.47 мы прибываем в Валга, где ждем поезда до Риги около четырех часов. Поскольку эстонцы и латыши не синхронизируют расписания своих поездов, пересадка может быть и очень длинной, и длящейся всего несколько минут, а то и секунд, в случае запаздывания эстонского поезда. Но поскольку в нашем случае пересадка была длинная, у нас есть время погулять по парному городу Валга/Валка, разделенному государственной границей, хотя граница физически давно исчерпала себя и на ее месте сейчас интересный парк, созданный совместно латышами и эстонцами.

Гуляя здесь, часто можно просто незаметно для себя переходить границу двух государств, не отдавая отчета, в какой стране ты находишься. Именно так выглядят границы в случаях, когда между странами тесные добрососедские отношения.

Советский поезд из Валга в Ригу. Фото: Даниил Куракин, частный архив

В 14.52 выезжаем из Валга на латышском поезде, относящемся ко временам Советского Союза. Латыши пока что успели полностью поменять свои электрички на новенькие поезда от Skoda. Модель очень похожа на ту, что скоро будет колесить по нашим железным дорогам, но более длинная и немного старая. Дизельные составы же до сих пор остались производства Рижского вагоностроительного завода, и сейчас вообще неизвестно, когда появится возможность их заменить на более новые, учитывая, что весь бюджет был пущен на строительство Rail Baltica.