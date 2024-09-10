Получившая тяжелую травму знаменитая спортсменка: меня чуть не вырвало от боли

В субботу Фоссесхольм приняла участие в футбольном матче, организованном спонсором, и в результате столкновения с другим игроком получила травму. Ранение было настолько сильным, что с поля спортсменку унесли на носилках.

«Это было жутко больно. Я глянула на колено – а там все было смещено. Коленная чашечка оказалась не там, где должна была быть – она оказалась немного ниже и не на той стороне, -рассказала Фоссесхольм газете VG. - Тогда я подумала: о Боже мой».

Фоссесхольм доставили в больницу, где ей вернули на место коленную чашечку.

«Это было самым жутким. Я побледнело, меня начало сильно тошнить. Но меня не вырвало, хотя позывы были очень сильными – от боли. Пожалуй, я никогда не испытывала такой сильной боли».

Сейчас уже можно сказать, что для Фоссесхольм это была счастливая случайность. Рентген не выявил фрагментов кости в колене, и вскоре, когда спадет отек, она сможет возобновить тренировки.

Фоссесхольм сказала, что сама хотела играть в футбол и никто не заставлял ее выходить на поле.

«Мне нравится футбол. Это было просто невезение. Я не знаю, что именно пошло не так».

В последние годы Фоссесхольм страдала от серьезных проблем со здоровьем. К предстоящему сезону она готовится в частной команде, отдельно от сборной.

Дебютировав в серии Кубка мира в 2019 году в 18 лет, Фоссесхольм в индивидуальном зачете дважды поднималась на пьедестал. На Олимпиаде 2022 года в Пекине она была 18-й в кроссе со сменой лыж, на чемпионате мира 2021 года стала чемпионкой мира в составе женской сборной Норвегии и заняла шестое место в кроссе со сменой лыж. Свой последний старт в серии Кубка мира она провел в январе 2023 года.