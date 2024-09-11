Политологи объяснили Rus.Postimees массовый приход в российские депутаты тех, кто до этого совершал военные преступления в Украине. Таких людей дальше станет намного больше, и именно они будут реализовывать в жизнь установки пропаганды Кремля, которые пока еще пугают своим безумием многих внутри России, говорят эксперты.
А превратились в белых медведей
В начале сентября 2024 года в России состоялись очередные выборы, когда в регионах обновились парламенты, а действующие губернаторы были переутверждены. Российская «партия власти» 9 сентября отчиталась, что почти все бывшие участники агрессивной войны России с Украиной, кто выдвинул свои кандидатуры на прошедших выборах, победили.