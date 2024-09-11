Объясняет специалист по лечебному питанию: как должно выглядеть меню идеального школьного обеда?

- Летом появилась информация, что во многих столичных школах в новом учебном году сменится поставщик услуги питания, но при этом стоимость школьного обеда по-прежнему не превысит 1 евро и 83 центов. Можно ли накормить ребенка на эту сумму не только вкусно, но и полезно? Какие продукты и блюда следовало бы предлагать в школьных столовых как можно чаще, если пофантазировать, что бюджетных ограничений не существует?

- Как школьные столовые могли бы поучаствовать в том, чтобы мотивировать растущих людей питаться правильно и помочь им обзавестись пристрастиями к чему-то полезному? Есть какие-то примеры идеального сочетания универсальной вкусовой привлекательности блюд и их объективной полезности? Есть ли, напротив, какие-то продукты, которые никто не называет продуктами-убийцами и на употребление которых детьми нет никаких ограничений, но которые в школьных столовых не следовало бы использовать при приготовлении пищи ни в коем не случае?

- Когда в Эстонии на уровне экспертных сообществ и чиновников обсуждается тема школьного питания, как о позитивном сдвиге говорится про неуклонное увеличение доли органических продуктов в меню школьных столовых. Есть ли какой-то предел в увеличении этой доли, когда надо остановиться? Также отмечается, что часто люди не понимают разницу между органическими и натуральными продуктами. В чем же эта разница, и можно ли сказать, что эта поддерживаемая государством тенденция - очень важное достижение нашей системы школьного питания?

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