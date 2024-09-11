Специалист по лечебному питанию: если ребенку понравится готовить самому, это пойдет на пользу его пищевым привычкам

Помните, как было давным-давно на уроках труда: девочки готовили, а мальчики пилили. А я бы сейчас ввела такую своего рода лабораторию-кухню, где ребенка занимают тем, что дают возможность что-то себе приготовить.

- С каких классов это стоило бы внедрять?

- С самых младших!

- И, естественно, вовлекать в это всех - и девочек, и мальчиков?

- Разумеется! У детей всегда вызывает интерес то, что они сделали собственными руками. И когда ко мне порой обращаются родители и говорят, что их ребенок плохо ест дома, я отвечаю: пусть он сам себе что-нибудь приготовит. И потом оказывается, что ребенок в принципе дома ест неплохо: например, он готовит себе что-то, пока мама не видит.

Да, это может быть бутерброд, но что плохого в бутерброде, если в нем есть и животный белок, и какие-то растительные вещи? Хлеб - это тоже отличный вариант. Главное, чтобы продукты были свежими.

И вот если в школах заинтересовать детей такими факультативами, дети потом будут приходить в школьную столовую и вспоминать - ой, а я из этого готовила, это было вкусно, это было интересно, и я сейчас все это могу сложить в тарелку так, как мне нравится… Проблемы бывают из-за того, что детям просто неинтересно в этой школьной столовой.