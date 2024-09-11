Проблема лишнего веса у детей в Эстонии не теряет своей остроты, при этом многие эксперты склонны считать, что отнюдь не только семьи ответственны за такую ситуацию. Только что стартовал новый учебный год: о том, как в идеале следовало бы организовать питание подростков и детей в школах и детсадах и как школьные столовые могли бы внести свой вклад в борьбу с проблемой детского ожирения, а также обо многом другом в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассказала специалист по лечебному питанию Анне Орасмяэ-Чижик.
Специалист по лечебному питанию: если ребенку понравится готовить самому, это пойдет на пользу его пищевым привычкам
Выдержки из беседы:
- Летом появилась информация, что во многих столичных школах в новом учебном году сменится поставщик услуги питания, но при этом стоимость школьного обеда по-прежнему не превысит 1 евро и 83 центов. Можно ли накормить ребенка на эту сумму не только вкусно, но и полезно? Или это нереализуемая задача?
- Это задача реализуемая, только вопрос в том, насколько эта порция будет достаточной по величине, если мы ориентируемся только на пользу. На самом деле, меню, которые предлагают школы, вполне разнообразны и приятны.
Я вообще преклоняюсь перед людьми, которые занимаются организацией питания в школе и укладываются в такие маленькие суммы. 1,83 евро - это очень печально, а ведь есть еще и требования родителей к школе, и к питанию чад, эти требования повышенные: предполагается, что должно быть и первое, и второе, и компот, а о 1,83 евро никто не задумывается.
Так что школы крутятся как могут, но они составляют меню, которые соответствуют нормам калорийности, чтобы ребенок получал достаточное количество энергии. Люди в школах стараются, и они молодцы.
- Если мы немного пофантазируем, каким было бы идеальное меню школьного обеда с точки зрения специалистов по здоровому питанию, если бы бюджетных ограничений не было? Разве что черную икру, лобстеров и мраморные стейки, может быть, исключим, но в целом: какие продукты и блюда было бы здорово обязательно предлагать в школьных столовых один или даже несколько раз в неделю?
- Я думаю, что в первую очередь хорошо бы исходить из интересов самих детей. Потому что если мы будем готовить что-то супер-пупер полезное, давать его детям, а они не станут это есть, то будет очень печально.
Но если все-таки представить ситуацию, когда нет никаких ограничений, то я бы обязательно включала в меню рыбу и птицу, причем, быть может, даже не курятину, а индюшатину. И телятину, которая хорошо переваривается, которая полезна. Это полезный белок.
Ну и, конечно, разнообразный выбор овощей, зелени. Гарниры должны быть интересными, и нужно, чтобы у ребенка был какой-то выбор. Чтобы он не приходил и садился перед поставленной для него тарелкой, а сам мог как на шведском столе выбрать.
- Очень часто говорится в последнее время, что в Эстонии только усугубляется проблема детского ожирения. Как школьные столовые могли бы поучаствовать в том, чтобы мотивировать растущих людей питаться правильно и помочь им обзавестись пристрастиями к чему-то полезному? Есть какие-то примеры идеального сочетания универсальной вкусовой привлекательности блюд и их объективной пользы?
- Меню ребенка должно быть разнообразным и полноценным, все микро- и макроэлементы должны гармонично сочетаться, и очень важно, чтобы порция была приятная…
- Приятная с визуальной точки зрения?
- И с визуальной тоже. На самом деле, все наши привычки идут из дома, и обычно дети хотят питаться таким образом, каким питаются дома. Я бы ввела в школах сначала, может быть, как факультативный, а потом и как обязательный предмет приготовление пищи…
Помните, как было давным-давно на уроках труда: девочки готовили, а мальчики пилили. А я бы сейчас ввела такую своего рода лабораторию-кухню, где ребенка занимают тем, что дают возможность что-то себе приготовить.
- С каких классов это стоило бы внедрять?
- С самых младших!
- И, естественно, вовлекать в это всех - и девочек, и мальчиков?
- Разумеется! У детей всегда вызывает интерес то, что они сделали собственными руками. И когда ко мне порой обращаются родители и говорят, что их ребенок плохо ест дома, я отвечаю: пусть он сам себе что-нибудь приготовит. И потом оказывается, что ребенок в принципе дома ест неплохо: например, он готовит себе что-то, пока мама не видит.
Да, это может быть бутерброд, но что плохого в бутерброде, если в нем есть и животный белок, и какие-то растительные вещи? Хлеб - это тоже отличный вариант. Главное, чтобы продукты были свежими.
И вот если в школах заинтересовать детей такими факультативами, дети потом будут приходить в школьную столовую и вспоминать - ой, а я из этого готовила, это было вкусно, это было интересно, и я сейчас все это могу сложить в тарелку так, как мне нравится… Проблемы бывают из-за того, что детям просто неинтересно в этой школьной столовой.
Им не нравится очередь, толпа, ситуация, когда нужно что-то успеть ухватить. Вместо этого нужно создать для них понятную и приятную систему, когда они будут знать, когда они идут на школьный обед и что они там будут делать.
- Каково оптимальное время для школьного обеда? На какой час оно приходится, допустим, при начале учебы в 8 часов утра при семи уроках в день?
- Этот вопрос часто становится камнем преткновения, это вечный предмет споров родителей, учителей и администрации школы. Споров о том, когда кто должен есть.
Понятно, что малыши прибегают утром в школу, зачастую даже не позавтракав. И их хорошо бы уже после второго или третьего урока покормить. Потому что у голодного ребенка ведь и поведенческие проблемы начинают проявляться.
Со старшими классами еще сложнее, эти дети всегда голодные. Они постоянно хотят есть, а если и день еще длинный, а старшеклассник поел уже после третьего урока, то к седьмому уроку он снова голоден как волк и не воспринимает ту информацию, которую ему дают на уроке.
Но если его кормить после шестого урока, то первая половина дня будет с эффектом голодовки. Поэтому отличным вариантом мне представляются бесплатные каши, которые предлагаются в некоторых школах Таллинна. Этой услугой дети пользуются, причем совершенно разных возрастов.
И малыши ходят эту кашу поесть, а через урок они идут обедать. И постарше дети едят эту кашу, а потом дотягивают до обеда. Но при этом все равно, мне кажется, с собой должно быть что-то, чтобы перекусить.
Причем я считаю неправильным давать младшеклассникам с собой в школу деньги. Они точно потратят их на какие-то сладости. При этом в том же кафе может быть и горячая еда, но маленький ребенок явно предпочтет потратить карманные деньги на конфеты и шоколадки. Я бы сама так поступила.
Поэтому младшеклассникам обязательно надо давать коробочки с какой-то едой и следить, чтобы они разнообразно питались.
Очень трудно, к примеру, в большой ласнамяэской школе на 1300 учеников сразу всех детей в самый правильный момент загнать в столовую. Как это можно сделать? Никак. Поэтому нужно искать какие-то договоренности.
- Так ли уж вредоносен тот же фаст-фуд, или, например, при большой физической активности подростка ущерб от такой пищи не так уж и велик? Если у ребенка много активных тренировок, лишние килограммы от являющегося углеводной бомбой фаст-фуда он не заработает? Или же все-таки отложенный вред для здоровья все равно неизбежен?
- Все хорошо в меру и для взрослых, и для детей. Детям нужно большее количество калорий, поэтому фаст-фуд как таковой, если он употребляется не на регулярной основе, не каждый день по нескольку раз, не нанесет никакого вреда здоровью ребенка, занимающегося спортом и ведущего активный образ жизни.
И от гамбургера никакого глобального вреда не должно быть. Но ведь гамбургер гамбургеру рознь. Можно давать в школу ребенку и с собой хорошие гамбургеры. И не один, а несколько, чтобы они в компании друзей могли поесть их и создать ту атмосферу, которая им нравится.
В целом в фаст-фуде при его умеренном употреблении никакой значительной проблемы нет. Например, между тренировками ребенок порой просто не успевает забежать домой, и если у него есть несколько евро на чизбургер, то нет ничего плохого, если он его купит и слопает на бегу. Котлета в чизбургере тоже ведь из мяса. И кетчуп там есть. Так что в принципе это совершенно нормально.
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