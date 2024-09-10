В Эстонии трудно остановить преступную деятельность в Telegram

Павел Дуров, основатель Telegram, был арестован во Франции в конце августа и обвиняется в неспособности предотвратить использование Telegram в преступных целях. Изначально он был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро. Расследование может занять много времени, прежде чем дело будет передано в суд или прекращено.