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В Эстонии трудно остановить преступную деятельность в Telegram

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Лого Telegram.
Лого Telegram. Фото: Kirill Kudryavtsev

Платформа Telegram используется преступниками в нескольких странах и все чаще становится проблемой в Эстонии, но пресечь эту деятельность довольно трудно.

Перевод: Ева Ойжинская

Павел Дуров, основатель Telegram, был арестован во Франции в конце августа и обвиняется в неспособности предотвратить использование Telegram в преступных целях. Изначально он был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро. Расследование может занять много времени, прежде чем дело будет передано в суд или прекращено.

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