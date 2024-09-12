Борис Тух Нежность и ярость на KRYMOV FEST

Во втором спектакле - героическое сопротивление торжествующей пошлости; непобедимой, так как она сама по себе - плоть от плоти того мира, куда закинут несчастный безрукий и чудовищно одинокий Костик. И где его по-настоящему любит одно только существо: огромный черный ньюфаундленд, удивительно добрый и всё понимающий. (Известно: если на сцене собака, она переиграет всех актеров, человеку невозможно быть по-собачьи органичным и естественным. Так вот, здесь это неправда - у Крымова актеры точно так же убедительны в каждый миг своего сценического существования, как и этот пес. А он, в свою очередь, играет. Как это получилось? Не знаю, надо бы у пса спросить, так ведь промолчит!)

Мистерия, в которой возможно все

Не знаю, определял ли кто жанр крымовского «Дон Жуана» как мистерию.

Мистерия - таинство; так назывались грандиозные средневековые представления, в которых участвовали десятки человек, они вели рассказ о сотворении мира, о святых и грешниках, рае и аде. И ничего запретного: высокое и низкое, возвышенное и пошлое, проникновенное обращение к Небу и самый откровенный, ниже пояса, фарс - все вмещалось в это зрелище, потому что

Когда бы вы знали из какого сора…

растут не только стихи; растет весь мир.