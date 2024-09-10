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С банковского счета жителя Эстонии без его ведома были совершены крупные платежи

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Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Во вторник полиция сообщила о двух случаях компьютерного мошенничества в Вырумаа, при этом один из потерпевших потерял 2000 евро.

В полицию обратился мужчина, с чьего счета в Coop Bank 7 и 8 сентября без его ведома были осуществлены интернет-платежи. Ущерб составил около 2000 евро.

В полицию также обратилась женщина, сообщившая, что данные ее дебетовой карты, выданной банком SEB, использовались для совершения транзакций без ее ведома. Ущерб составил более 600 евро.

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