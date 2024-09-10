Таллиннская мэрия огласила бюджетные приоритеты: на что пойдут деньги горожан в первую очередь?

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, столица придерживается сбалансированной бюджетной политики, а условием для дополнительных расходов является повышение эффективности городской системы.

«Прежде всего, важно подчеркнуть, что Таллинн сохраняет все действующие социальные пособия и льготы для горожан, поскольку в экономически сложное время мы должны поддерживать наших людей. В то же время наша инвестиционная программа очень амбициозна как по содержанию, так и по объему», - сказал Осиновский.

Он подчеркнул, что наивысшим приоритетом является образование, что включает реконструкцию школ и детских садов, а также строительство новых зданий, чтобы у всех детей было место в детском саду и школе рядом с домом.

Новая трамвайная линия

«Одним из самых значительных нововведений станет более чем стомиллионная инвестиция в общественный транспорт, которая приведет на наши улицы новые трамваи, троллейбусы и автобусы. Также начнется строительство трамвайной линии Лийвалайа-Кристийне с комплексной реконструкцией дорог и созданием пересадочного узла в Кристийне. Мы продолжим создание новых зеленых зон и благоустройство существующих: основные объекты - это Путукавяйл и Глинтовый парк, а также реконструкция парка Лембиту и создание сквера Украины», - добавил мэр Таллинна.

В охватываемый стратегией период продолжатся инвестиции во все сферы города. Наибольшее количество инвестиций по-прежнему планируется направить в сферы образования, мобильности и городского ландшафта.

Образование и культура