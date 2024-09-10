Статистика: в Эстонии растет число людей, которые не работают и не учатся

План развития образования Эстонии на 2021-2035 годы ставит задачу, чтобы к 2035 году 90% 20-24-летних жителей Эстонии имели полное среднее образование. Это связано с тем, что все более сложная окружающая среда требует новых навыков и компетенций. Исследования показывают, что каждый год, потраченный на образование, повышает вероятность улучшения здоровья и увеличения доходов, что в целом способствует экономическому росту страны.

За последнее десятилетие 12 стран ОЭСР увеличили продолжительность обязательного образования. Сейчас обязательное образование в Эстонии длится с 7 до 16 лет, то есть в общей сложности девять лет, что ниже среднего показателя по ОЭСР, составляющего 11 лет. Именно поэтому получение среднего образования является приоритетной задачей в плане развития образования Эстонии.

Например, планируется ввести обязательство продолжать обучение после завершения основного образования, что означает, что все выпускники основной школы будут иметь право и обязанность продолжать обучение до достижения 18 лет или до получения среднего или профессионального образования. Цель состоит в том, чтобы повысить уровень образования молодых людей по меньшей мере до среднего или профессионального и лучше подготовить их к выходу на рынок труда. В настоящее время поправка находится на рассмотрении Рийгикогу.

Профессиональное образование

Вступление в силу обязательства по обучению подкрепляется реформой профессионального образования в Эстонии. Получение профессионального образования станет более гибкими благодаря большему количеству вариантов обучения после окончания средней школы и созданию четырехлетних программ прикладного обучения в гимназиях с упором на инженерное дело и информационные технологии. В сентябре 2025 года будет открыто не менее 18 новых четырехлетних программ среднего профессионального образования.

Статистика ОЭСР в области образования также показывает, что обеспечение преподавателей является более широкой проблемой, которая касается многих стран. Статистическими данными по преподавателям поделилась 21 страна, 18 из которых признали, что в начале 2022/2023 учебного года они испытывали нехватку квалифицированных преподавателей на уровне высшего образования.