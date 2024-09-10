Недавний обзор статистики образования ОЭСР показывает, что доля NEET-молодежи - молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся - в Эстонии немного увеличилась, а число молодых людей, получивших только основное образование, не уменьшилось.
Статистика: в Эстонии растет число людей, которые не работают и не учатся
Эти тенденции подтверждают необходимость реформ в сфере профессионального образования, а также повышения возраста обязательного обучения.
Подходящее обучение
Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что у всех выпускников основной школы должна быть возможность выбирать подходящий для них путь обучения. «Основного образования явно недостаточно, чтобы преуспеть на рынке труда, - сказала Каллас. - Цель реформ - добиться того, чтобы молодые люди получали как минимум полное среднее или профессиональное образование и были более успешными при выходе на рынок труда. Для обеспечения экономического роста эстонскому рынку труда требуется больше квалифицированной рабочей силы, и в результате реформ с каждым годом на нашем рынке труда будет появляться на 1300 квалифицированных молодых людей больше».
По сравнению с 2016 годом доля NEET-молодежи в возрасте 18-24 лет в Эстонии выросла с 12% до 14,3%. В большинстве стран ОЭСР доля NEET-молодежи снизилась, в среднем - с 15,8 до 13,8%.
Доля 25-34-летних, не имеющих полного среднего образования, в период с 2016 по 2023 год сократилась в 28 из 35 стран-членов ОЭСР, но не в Эстонии. Показатель Эстонии в 13% на один процентный пункт ниже среднего показателя ОЭСР в 2023 году.
Без образования не найти хорошую работу
В Эстонии у 77% молодых людей в возрасте 25-34 лет без среднего образования есть работа, в то время как среди людей со средним образованием или выше среднего работа есть у 83% молодых людей. Это несколько лучше, чем в среднем по ОЭСР, где эти показатели составляют 61 и 79 процентов соответственно.
План развития образования Эстонии на 2021-2035 годы ставит задачу, чтобы к 2035 году 90% 20-24-летних жителей Эстонии имели полное среднее образование. Это связано с тем, что все более сложная окружающая среда требует новых навыков и компетенций. Исследования показывают, что каждый год, потраченный на образование, повышает вероятность улучшения здоровья и увеличения доходов, что в целом способствует экономическому росту страны.
За последнее десятилетие 12 стран ОЭСР увеличили продолжительность обязательного образования. Сейчас обязательное образование в Эстонии длится с 7 до 16 лет, то есть в общей сложности девять лет, что ниже среднего показателя по ОЭСР, составляющего 11 лет. Именно поэтому получение среднего образования является приоритетной задачей в плане развития образования Эстонии.
Например, планируется ввести обязательство продолжать обучение после завершения основного образования, что означает, что все выпускники основной школы будут иметь право и обязанность продолжать обучение до достижения 18 лет или до получения среднего или профессионального образования. Цель состоит в том, чтобы повысить уровень образования молодых людей по меньшей мере до среднего или профессионального и лучше подготовить их к выходу на рынок труда. В настоящее время поправка находится на рассмотрении Рийгикогу.
Профессиональное образование
Вступление в силу обязательства по обучению подкрепляется реформой профессионального образования в Эстонии. Получение профессионального образования станет более гибкими благодаря большему количеству вариантов обучения после окончания средней школы и созданию четырехлетних программ прикладного обучения в гимназиях с упором на инженерное дело и информационные технологии. В сентябре 2025 года будет открыто не менее 18 новых четырехлетних программ среднего профессионального образования.
Статистика ОЭСР в области образования также показывает, что обеспечение преподавателей является более широкой проблемой, которая касается многих стран. Статистическими данными по преподавателям поделилась 21 страна, 18 из которых признали, что в начале 2022/2023 учебного года они испытывали нехватку квалифицированных преподавателей на уровне высшего образования.