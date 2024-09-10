В начале этой недели, 9 сентября, руководитель Фонда «Родильные дома» Лайне Рандъярв встретилась с руководителем Нарвской больницы Юлларом Ланно и мэром Нарвы Яаном Тоотсом, чтобы символически вручить чек, подтверждающий прибытие реанимационного стола для новорожденных в Нарву.
Нарвская больница получила первый стол для реанимации новорожденных
Это событие также положило начало подготовке к 25-летию Фонда «Родильные дома», которое будет ознаменовано символическим проектом «9-месячная история Фонда "Родильные дома"». В течение следующих девяти месяцев фонд посетит все родильные дома Эстонии, чтобы передать подарки, в том числе койки и реанимационные столы, приобретенные на пожертвования в рамках проекта ERR «Рождественский туннель».
Серия мероприятий завершится 18 мая 2025 года большим благотворительным концертом и виртуальным арт-аукционом в Viimsi Artium.
В 2023 году патрон Фонда «Родильные дома» Сирье Карис, член правления фонда Лайне Рандъярв и член правления MTÜ Aitan Eestit Янар Савийр вручили Нарвской больнице символический чек на приобретение КТГ-монитора для наблюдения за развитием плода.
Город Нарва и женская клиника Нарвской больницы выражают глубокую благодарность Фонду «Родильные дома», проекту ERR «Рождественский туннель» и всем жертвователям за эту значительную и ценную поддержку, которая важна как в целом для города, так и для женской клиники больницы.