В портах Эстонии началась проверка иностранных судов

Речь идет о ежегодно проводящейся концентрированной инспекционной кампании (CIC), которая осуществляется в 27 странах-членах Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU).

Парижский меморандум о взаимопонимании, членом которого Эстония является с 2005 года, - это документ, в соответствии с которым 27 морских стран соглашаются внедрить систему государственного контроля портов. Каждый год Парижский союз готовит вопросники для Целенаправленной инспекционной кампании (CIC), на основании которых в рамках плановой инспекции проводится дополнительная проверка судов.

В этом году кампания CIC будет сосредоточена на требованиях, связанных с условиями труда на море. В частности, будут проверены трудовые договоры и выплата заработной платы морякам.

Эстония входит в белый список Парижского меморандума, что свидетельствует о высоком уровне безопасности мореплавания судов под эстонским флагом, стремлении судовладельцев к его повышению и успешной работе Транспортного управления по обеспечению соответствия судов всем международным и национальным требованиям.