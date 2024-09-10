Интенсивное ночное освещение может увеличить риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Medical News Today. В США с использованием спутниковых данных была проанализирована интенсивность ночного освещения в стране, при этом полученные результаты связали с распространенностью болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, показало, что более высокие уровни ночного освещения прямо связаны с распространенностью болезни Альцгеймера, особенно среди людей младше 65 лет.
Ученые выявили неожиданный фактор, который может способствовать развитию болезни Альцгеймера
Перевод: Павел Соболев
Для людей в возрасте от 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера имела более сильную связь с воздействием ночного освещения, чем с другими факторами риска заболеваний, такими как хроническое заболевание почек, злоупотребление алкоголем, депрессия и ожирение. Однако в этой возрастной группе высокое кровяное давление, диабет и инсульт по-прежнему оставались более серьезными факторами риска, чем световое воздействие.
Однако ночное световое воздействие имело более сильную связь с распространенностью болезни Альцгеймера среди людей в возрасте до 65 лет, чем другие изученные факторы риска.
Согласно исследованию, воздействие ночного освещения может быть важным модифицируемым фактором риска, который следует учитывать в исследованиях болезни Альцгеймера.
В исследовании подчеркивается, что интенсивное ночное освещение может повлиять на качество сна, что, в свою очередь, играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера. А именно, плохой сон может снизить способность мозга удалять белки, связанные с болезнью Альцгеймера, что может увеличить риск заболевания.
Однако исследователи подчеркивают, что эту связь необходимо изучить более тщательно, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что интенсивное ночное освещение действительно является существенным фактором риска развития болезни Альцгеймера.