На прошлой неделе спортивное сообщество потрясла ужасная новость из Кении: бойфренд облил бензином марафонку Ребекку Чептегеи, участвовавшую в парижской Олимпиаде, и поджег ее. Девушка умерла от полученных травм на прошлой неделе, теперь СМИ сообщают о том, что ее бойфренд Диксон Ндимат, совершивший преступление, также умер.
Мужчина, поджегший олимпийскую бегунью, умер
33-летняя Чептегеи была госпитализирована 1 сентября с ожогами 75% площади тела, полученными в результате нападения Ндимат. 5 сентября спортсменка умерла в больнице. Издание Kenya Star сообщает, что Ндимат также скончался в больнице в понедельник.
Угандийская бегунья Чептегеи, этим летом принявшая участие в своих первых Олимпийских играх, финишировала 33-й. У нее остались две дочери.
Предположительно, что у бывших партнеров возник спор из-за участка земли. Ндиемат подозревали в умышленном убийстве, поскольку он прятался в курятнике в саду дома Чептегеи с пятилитровой канистрой с горючим.
Когда она с детьми пришла домой из церкви, он совершил нападение, облив Чептегеи горючим из канистры и поджег ее. В результате сам мужчина также получил сильные ожоги.
Память убитой Ребекки Чептегеи почтили во всем мире, в том числе в Париже, где планируется назвать в ее честь одну из олимпийских площадок. Ожидается, что похороны Чептегеи пройдут в Уганде в субботу.
Насилие в отношении женщин очень распространено в Кении. По данным The Guardian, 34 процента кенийских женщин в возрасте от 15 до 49 лет становятся жертвами насилия. Согласно отчету ООН, в 2022 году в Кении умерло 725 жертв домашнего насилия.