Вчера офицер Сил обороны Эстонии в порядке ротации приступил к шестимесячной миссии в штабе НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU). Штаб работает в Висбадене в Германии, целью работы этого штаба является координация военной поддержки в направлении Украины.
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Офицер Сил обороны Эстонии приступил к службе в штабе, созданном в Германии для помощи Украине
Перевод: Павел Соболев
«NSATU в целом и участие в нем действительно важно, потому что запланированная этим штабом подготовка и материальное обеспечение помогут Украине в борьбе с агрессором в лице России как сегодня, так и в будущем, также и вклад наших Сил обороны в работу этого штаба значителен и важен», - сказал штабной офицер Генерального штаба Сил обороны капитан Таури Юрна при вступлении в службу в Висбадене.