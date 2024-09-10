Офицер Сил обороны Эстонии приступил к службе в штабе, созданном в Германии для помощи Украине

«NSATU в целом и участие в нем действительно важно, потому что запланированная этим штабом подготовка и материальное обеспечение помогут Украине в борьбе с агрессором в лице России как сегодня, так и в будущем, также и вклад наших Сил обороны в работу этого штаба значителен и важен», - сказал штабной офицер Генерального штаба Сил обороны капитан Таури Юрна при вступлении в службу в Висбадене.