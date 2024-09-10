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Офицер Сил обороны Эстонии приступил к службе в штабе, созданном в Германии для помощи Украине

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Штаб 1-й пехотной бригады Сил обороны в Тапа. Иллюстративное фото.
Штаб 1-й пехотной бригады Сил обороны в Тапа. Иллюстративное фото. Фото: Meelis Meilbaum

Вчера офицер Сил обороны Эстонии в порядке ротации приступил  к шестимесячной миссии в штабе НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU). Штаб работает в Висбадене в Германии, целью работы этого штаба является координация военной поддержки в направлении Украины.

Перевод: Павел Соболев

«NSATU в целом и участие в нем действительно важно, потому что запланированная этим штабом подготовка и материальное обеспечение помогут Украине в борьбе с агрессором в лице России как сегодня, так и в будущем, также и вклад наших Сил обороны в работу этого штаба значителен и важен», - сказал штабной офицер Генерального штаба Сил обороны капитан Таури Юрна при вступлении в службу в Висбадене.

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