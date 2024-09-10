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Присвоение имущества: сааремааскому бизнесмену грозит три года тюрьмы

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Вячеслав Ляэдо.
Вячеслав Ляэдо. Фото: Mailiis Ollino

Во вторник в Пярнуском уездном суде прокурор Кайдо Туулемяэ потребовал приговорить обвиняющегося в присвоении имущества Saaremaa Laevakompanii сааремааского бизнесмена Вячеслава Леэдо к трем годам реального тюремного срока.

Перевод: Анита Авакова

По словам Туулемяэ, Леэдо сыграл самую важную роль среди обвиняющихся по этому уголовному делу, поскольку без его инициативы действия, в которых обвиняют подсудимых, не были бы совершены.

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