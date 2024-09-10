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МНЕНИЕ Без качественного профобразования перезапуск эстонской экономики невозможен

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День инженерного дела в Пярнумааском центре профессионального образования.
День инженерного дела в Пярнумааском центре профессионального образования. Фото: Mailiis Ollino
  • От профучилищ напрямую зависит, есть у нас рабочая сила для перезапуска экономики или нет
  • В Эстонии имелось политическое соглашение, что в каждом уезде есть как минимум одно профучилище
  • Простое правило заключается в том, что платить за обучение должен тот, кто получает от него выгоду

В этом году 1 сентября было необычным. В фокусе у нас в основном эстоноязычная школа и профессиональное образование. Последняя тема становится особенно болезненной, если задуматься о состоянии эстонской экономики, в том числе рынка труда. От профессиональных училищ напрямую зависит, есть ли у нас рабочая сила для перезапуска экономики, пишет директор Пярнумааского центра профессионального образования Аннели Энтсон.

Перевод: Павел Соболев

Без этого мы не сможем опять взобраться на гору. Мы погуляли на балу, который закончился, и вот теперь пришли будни. Помимо осознания того, что профессиональное образование долгое время недофинансировалось, настало время и для нахождения решений, которые позволят оправдать высокие ожидания, возложенные на профессиональное образование. Если денег мало, нам придется посмотреть, что мы можем себе позволить, а что уже не можем.

Что мы позволяли себе до сих пор

В Эстонии существовало политическое соглашение о том, что в каждом уезде должно быть как минимум одно профессиональное училище, что гарантирует преподавание специальностей, отвечающих потребностям развития этого региона. В то же время говорилось и об ожиданиях родителей, что их несовершеннолетние дети, окончившие основную школу, смогут продолжить обучение в школе рядом с домом и если рядом нет профессионального училища, тогда предпочтительна будет близко расположенная гимназия.

Хотя количество профессиональных училищ с годами уменьшилось, вышеупомянутое соглашение (по крайней мере, одно профессиональное училище в уезде) было сохранено. Однако сегодня мы живем в изменившихся обстоятельствах и, помимо прочего, приходится учитывать тот факт, что нехватка учителей преследует как общеобразовательные, так и профессиональные школы. Хотя профессиональные училища также наращивают собственный дополнительный персонал в виде профильных преподавателей, им приходится конкурировать с частным сектором, у которого кошельки более тугие, когда дело доходит до найма и удержания специалистов.

Профессиональное образование двигает экономику страны вперед

В Эстонии существует явная потребность в специалистах и ​​квалифицированных рабочих с хорошим уровнем профессионального образования, поэтому мы также должны в необходимой степени способствовать их подготовке. Практическая подготовка в сфере профессионального образования требует, чтобы школы имели необходимое техническое оснащение, чтобы как учителя-предметники, так и преподаватели-специалисты были хорошо подготовлены и постоянно учились больше. Нужны также и опорные специалисты в учебных заведениях. Все это стоит денег.

Однако молодые люди с профессиональным образованием обязательно окупят потраченные на них деньги. Это отразится как в суммах, получаемых государством в качестве налоговых поступлений от заработной платы, так и в участии в историях успеха работодателей - ведь в любом производстве, услуге или внедрении замечательных разработок и инноваций необходимы квалифицированные люди.

Очень простое правило заключается в том, что платить за обучение должен тот, кто получает выгоду от обучения. Если потребностью развития государства является предоставление образования на определенном уровне, то на государстве также лежит обязанность и финансировать соответствующий заказ. Если государству необходимо обеспечить дополнительную подготовку или переподготовку целевой группы, государство также платит, например, через Кассу по безработице, или финансирует предоставление дополнительного обучения, привлекая средства Европейского союза.

Если повышение квалификации работника происходит в интересах работодателя, он, как правило, оплачивает его. Если основным бенефициаром обучения является обучающийся, который считает полученные знания необходимыми для развития своих личных увлечений, то платить за это он должен сам. И, вероятно, также понятно, что при ограниченных ресурсах мы должны уделять приоритетное внимание предоставлению возможностей бесплатного обучения тем, кто в этом явно нуждается.

Тем, кто хочет освоить какие-то практические навыки чисто ради развлечения, рекомендуем обратить внимание на платные курсы при профучилищах; они, как правило, очень практические, короткие, а их график удобен для графика работающего человека.

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