МНЕНИЕ Без качественного профобразования перезапуск эстонской экономики невозможен

Перевод: Павел Соболев

Без этого мы не сможем опять взобраться на гору. Мы погуляли на балу, который закончился, и вот теперь пришли будни. Помимо осознания того, что профессиональное образование долгое время недофинансировалось, настало время и для нахождения решений, которые позволят оправдать высокие ожидания, возложенные на профессиональное образование. Если денег мало, нам придется посмотреть, что мы можем себе позволить, а что уже не можем.

Что мы позволяли себе до сих пор

В Эстонии существовало политическое соглашение о том, что в каждом уезде должно быть как минимум одно профессиональное училище, что гарантирует преподавание специальностей, отвечающих потребностям развития этого региона. В то же время говорилось и об ожиданиях родителей, что их несовершеннолетние дети, окончившие основную школу, смогут продолжить обучение в школе рядом с домом и если рядом нет профессионального училища, тогда предпочтительна будет близко расположенная гимназия.