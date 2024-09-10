МНЕНИЕ Без качественного профобразования перезапуск эстонской экономики невозможен

Профессиональное образование двигает экономику страны вперед
В Эстонии существует явная потребность в специалистах и квалифицированных рабочих с хорошим уровнем профессионального образования, поэтому мы также должны в необходимой степени способствовать их подготовке. Практическая подготовка в сфере профессионального образования требует, чтобы школы имели необходимое техническое оснащение, чтобы как учителя-предметники, так и преподаватели-специалисты были хорошо подготовлены и постоянно учились больше. Нужны также и опорные специалисты в учебных заведениях. Все это стоит денег.
Однако молодые люди с профессиональным образованием обязательно окупят потраченные на них деньги. Это отразится как в суммах, получаемых государством в качестве налоговых поступлений от заработной платы, так и в участии в историях успеха работодателей - ведь в любом производстве, услуге или внедрении замечательных разработок и инноваций необходимы квалифицированные люди.
Очень простое правило заключается в том, что платить за обучение должен тот, кто получает выгоду от обучения. Если потребностью развития государства является предоставление образования на определенном уровне, то на государстве также лежит обязанность и финансировать соответствующий заказ. Если государству необходимо обеспечить дополнительную подготовку или переподготовку целевой группы, государство также платит, например, через Кассу по безработице, или финансирует предоставление дополнительного обучения, привлекая средства Европейского союза.
Если повышение квалификации работника происходит в интересах работодателя, он, как правило, оплачивает его. Если основным бенефициаром обучения является обучающийся, который считает полученные знания необходимыми для развития своих личных увлечений, то платить за это он должен сам. И, вероятно, также понятно, что при ограниченных ресурсах мы должны уделять приоритетное внимание предоставлению возможностей бесплатного обучения тем, кто в этом явно нуждается.
Тем, кто хочет освоить какие-то практические навыки чисто ради развлечения, рекомендуем обратить внимание на платные курсы при профучилищах; они, как правило, очень практические, короткие, а их график удобен для графика работающего человека.