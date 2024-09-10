Эстония меняет порядок выплаты компенсаций беженцам из Украины

Начиная, со среды Департамент социального страхования намерен предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем военным беженцам Украины, которые прибыли в Эстонию недавно.

Об этом стало известно из письма гендиректора департамента Марет Марипуу, которое было направлено в местные самоуправления.

«В настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство, - пишет ERR со ссылкой на содержимое документа. - С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена ​​только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии».

До сих пор разовая компенсация на аренду жилья составляла 1200 евро на одно домохозяйство. Компенсация не зависит от дохода беженца, и о ней могут ходатайствовать все военные беженцы, прибывшие в Эстонию после 24 февраля 2022 года, получившие временную защиту и зарегистрированные в местном самоуправлении.

С заявлениями на получение 1200 евро беженцы обращались в местные самоуправления, которые в дальнейшем получали эти средства от Департамента социального страхования.

Чем вызвано решение, в публикации ERR не сообщается. Нет и данных о том, сколько граждан Украины получили эти компенсации с 2022 года и сколько граждан Украины сохранят право на получение этих денег из бюджета Эстонии.

Rus.Postimees обратился за разъяснениями в Департамент социального страхования. На сайте ведомства информации на этот счет нет.