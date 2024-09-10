Департамент социального страхования с 11 сентября не будет компенсировать аренду жилья отдельным группам украинских беженцев, сообщает ERR со ссылкой на письмо гендиректора департамента Марет Марипуу.
Эстония меняет порядок выплаты компенсаций беженцам из Украины
Начиная, со среды Департамент социального страхования намерен предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем военным беженцам Украины, которые прибыли в Эстонию недавно.
Об этом стало известно из письма гендиректора департамента Марет Марипуу, которое было направлено в местные самоуправления.
«В настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство, - пишет ERR со ссылкой на содержимое документа. - С 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии».
До сих пор разовая компенсация на аренду жилья составляла 1200 евро на одно домохозяйство. Компенсация не зависит от дохода беженца, и о ней могут ходатайствовать все военные беженцы, прибывшие в Эстонию после 24 февраля 2022 года, получившие временную защиту и зарегистрированные в местном самоуправлении.
С заявлениями на получение 1200 евро беженцы обращались в местные самоуправления, которые в дальнейшем получали эти средства от Департамента социального страхования.
Чем вызвано решение, в публикации ERR не сообщается. Нет и данных о том, сколько граждан Украины получили эти компенсации с 2022 года и сколько граждан Украины сохранят право на получение этих денег из бюджета Эстонии.
Rus.Postimees обратился за разъяснениями в Департамент социального страхования. На сайте ведомства информации на этот счет нет.