Сегодня, 10 сентября, Таллинн выразил благодарность и отметил таллиннских спортсменов Стефана Аранда и Маттиаса Сийманна за их достижения на чемпионате мира, а также Энели Ефимову и Ирину Эмбрих за их выступления на чемпионате Европы. Город наградил спортсменов и их тренеров общей суммой в 20 000 евро.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул при вручении наград, что Таллинн высоко ценит достижения своих спортсменов, которые поднимают престиж города и страны на международном уровне. «Преданность и целеустремленность этих спортсменов служат примером для всех нас. Также мы хотим поблагодарить тренеров, которые поддерживали и направляли их на пути к успеху», - сказал Осиновский.
Стефан Аранд, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по водномоторному спорту, получил премию в размере 2800 евро, а его тренер Айвар Аранд - 1200 евро.
Маттиас Сийманн, также завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по водномоторному спорту, получил премию в размере 2800 евро, а его тренер Меэлис Сийманн - 1200 евро.
Энели Ефимова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию, получила премию в размере 4000 евро, а ее тренер Генри Хейн - 2000 евро.
Ирина Эмбрих, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, получила премию в размере 4000 евро, а ее тренеры Кайдо Кааберма и Самуил Каминский получили по 1000 евро каждый.
Таллинн отмечает высокие спортивные достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх.