Полиция разыскивает возможных жертв мужчины, которого подозревают в совращении несовершеннолетних

Полиция просит всех, кто в последние годы видел изображенного на фото мужчину, ведущего себя неподобающим образом в спа или других местах, звонить по телефону 612 5854 или писать на электронную почту angelyca.vaerand@politsei.ee.

«Мы также просим родителей, чьи дети самостоятельно посещали спа-центры, по возможности показать им фотографию мужчины и спросить, не видели ли они его. Сами дети могут быть недостаточно смелыми, чтобы рассказать о случившемся, или могут не знать, что непристойное поведение запрещено», - говорит следователь по особым делам сексуальных преступлений и преступлений против детей Анжелика Ваэранд.