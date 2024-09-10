Перевод: Павел Соболев

- Как российский беспилотник мог попасть в Латвию?

- К сожалению, мы не знаем этого наверняка. Что мы знаем, так это то, что в ту же ночь произошла воздушная атака на Украину, когда Россия применила иранские беспилотники типа «Шахед». Некоторые из этих дронов по каким-то причинам покинули воздушное пространство Украины и направились в Беларусь, а теперь выясняется, что один из этих дронов летал до тех пор, пока не кончилось топливо, а затем разбился в Латвии.

- На пресс-конференции Минобороны Латвии не удалось получить объяснения, почему взрывчатка не взорвалась. Ничего не происходит, если дрон просто падает?

- Я не специалист в этой области, но каждый день в Украине можно видеть эти сбитые дроны, которые не взрываются, так как детонация происходит от другого контакта, а не тогда, когда они просто планируют вниз.

Украина разработала такой потенциал радиоэлектронной борьбы, который каким-то образом отклоняет эти дроны от цели. Они продолжают летать в воздухе без конкретной цели, в какой-то момент у них заканчивается топливо и в конце концов они просто где-то приземляются. Такое приземление, похоже, не приводит к их взрыву.

- Было несколько таких случаев, когда дрон либо разбился, либо достиг воздушного пространства страны НАТО. Россияне просто проверяют, как отреагирует НАТО?