Эксперт по безопасности Райнер Сакс рассказал ведущей передачи Sõjastuudio Улле Лянтс, что Украина разработала возможности отклонять дроны от цели, и именно поэтому дезориентированно летящий дрон мог оказаться в Латвии. По словам Сакса, и в Эстонию могут прилететь российские дроны, потерявшие свои цели в Украине.
Перевод: Павел Соболев
- Как российский беспилотник мог попасть в Латвию?
- К сожалению, мы не знаем этого наверняка. Что мы знаем, так это то, что в ту же ночь произошла воздушная атака на Украину, когда Россия применила иранские беспилотники типа «Шахед». Некоторые из этих дронов по каким-то причинам покинули воздушное пространство Украины и направились в Беларусь, а теперь выясняется, что один из этих дронов летал до тех пор, пока не кончилось топливо, а затем разбился в Латвии.
- На пресс-конференции Минобороны Латвии не удалось получить объяснения, почему взрывчатка не взорвалась. Ничего не происходит, если дрон просто падает?
- Я не специалист в этой области, но каждый день в Украине можно видеть эти сбитые дроны, которые не взрываются, так как детонация происходит от другого контакта, а не тогда, когда они просто планируют вниз.
Украина разработала такой потенциал радиоэлектронной борьбы, который каким-то образом отклоняет эти дроны от цели. Они продолжают летать в воздухе без конкретной цели, в какой-то момент у них заканчивается топливо и в конце концов они просто где-то приземляются. Такое приземление, похоже, не приводит к их взрыву.
- Было несколько таких случаев, когда дрон либо разбился, либо достиг воздушного пространства страны НАТО. Россияне просто проверяют, как отреагирует НАТО?
- Уверенности в этом пока нет, скорее это сигнализирует о том, что Россия не способна качественно осуществлять и контролировать эти атаки. Я не думаю, что россияне намеренно использовали воздушное пространство Польши или Румынии для чего-либо. Скорее это можно было бы назвать неряшливостью или ошибкой.
Когнла Россия пытается атаковать украинские порты вблизи границы с Румынией, то такие случаи могут быть ошибкой планирования и, возможно, объясняться погодными явлениями. В то же время, например, выход дронов в воздушное пространство Беларуси не имеет никакого рационального объяснения. На данный момент остается очень непонятным, как они туда попадают. Есть вероятность, что Украина отвлекает дроны от целей и они продолжат летать как-то бесцельно и никто не может вернуть над ними контроль.
В случае с Беларусью также предполагалось, что Россия пытается создать некий конфликт между Беларусью и Украиной, но это пока очень условное толкование. Если бы между Беларусью и Украиной началась война, Россия, вероятно, была бы вынуждена аннексировать всю территорию Беларуси, поскольку белорусская армия, похоже, не сможет долго воевать против Украины.
Ведь сейчас на примере Курской операции мы видим, что у России нет войск, чтобы предотвратить украинское наступление. Поэтому я думаю, что это скорее технологическая проблема, которую Россия не может решить, и именно поэтому эти дроны летают через границу.
Однако при этом следует отметить, что подобные случаи могут перерасти в весьма серьезный конфликт. Я не согласен с тем, что вообще не стоит реагировать на подобные инциденты, но допускаю, что военная чрезмерная реакция в ситуации, когда вы не уверены, специально ли Россия посылает эти дроны или нет, тоже может не принести пользы. Так что это довольно большая проблема для стран, в которых в конечном итоге оказываются эти дроны.
- Воздушное пространство НАТО охраняется очень тщательно, будет ли всегда сразу замечено проникновение туда российского дрона?
- Я не знаю точно, как Польша и Румыния, а также Латвия контролируют свое воздушное пространство. Я больше придерживаюсь мнения, что этот объект должен быть идентифицирован до того, как он войдет в воздушное пространство НАТО. К сожалению, дроны летают относительно низко, радары на такой низкой высоте работают плохо, но, по крайней мере, сейчас кажется, что Польша отреагировала на эти атаки заранее.
В то же время надо признать, что дроны - это совершенно новое оружие для западных стран, и уничтожить их таким способом, возможно, будет не так-то просто. Украина занимается этим вопросом чуть меньше полутора лет и добилась некоторой эффективности в уничтожении дронов.
Единственный известный западными странам опыт по уничтожению дронов - это нападение Ирана на Израиль, когда те шахеды, которые двигались в сторону Израиля, были сбиты очень дорогими ракетами. Украина, конечно, не может себе этого позволить, поэтому они построили другую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Западные страны на данный момент, возможно, даже не имеют такого непосредственного опыта.
- На вчерашней пресс-конференции Минобороны Латвии говорилось, что всевозможные неопознанные объекты нельзя сбивать сразу, поскольку это может быть частный самолет.
- Дрон летит со скоростью обычного частного самолета и примерно на той же высоте. Поэтому, если вы не находитесь в визуальном контакте с объектом, радар может не обнаружить его таким образом.
- Если эти дроны действительно сбились с пути или у украинцев появилась возможность вытеснить их из своего воздушного пространства, то возникает вопрос, насколько сильно они могут сбиться, и может ли такой российский дрон оказаться и у кого-нибудь из жителей Эстонии на задворках?
- Россия запускает эти дроны со многих направлений. Одно место - с юга, с территорий под Ростовом, и с Крыма, а другое - из Курской, Белгородской и Брянской областей, которые находятся на северных границах Украины. Сейчас речь идет о тех беспилотниках, которые были сбиты на севере Украины. Эти дроны действительно способны преодолеть расстояние от Украины через Беларусь до Латвии. Иранские дроны также могут добраться и до нас, если их направить из воздушного пространства Украины.