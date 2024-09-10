Уже четыре года дочернее предприятие Тартуского потребительского кооператива OÜ R2 Spa стремится построить водный центр и бассейн за торговым центром Lõunakeskus, между зданиями Тартуской частной школы и Тартуским научным парком. Однако строительство на этом кипящем жизнью месте еще не началось, хотя компания должна платить городу 201 250 евро каждый год за право на строительство. Если в будущем дела пойдут гладко, новый центр может открыть свои двери через четыре года.
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В новом водном центре Тарту будут водные горки и зона для серфинга, но на полноразмерный бассейн денег нет
Перевод: Александр Шкут
В ходе длительного планирования среди прочего обсуждалось и то, что в водном центре можно построить пятидесятиметровые плавательные дорожки, где смогут тренироваться нынешние и будущие олимпийские надежды Эстонии. Из-за нехватки денег от этой идеи, вероятно, придется отказаться.