В новом водном центре Тарту будут водные горки и зона для серфинга, но на полноразмерный бассейн денег нет

Уже четыре года дочернее предприятие Тартуского потребительского кооператива OÜ R2 Spa стремится построить водный центр и бассейн за торговым центром Lõunakeskus, между зданиями Тартуской частной школы и Тартуским научным парком. Однако строительство на этом кипящем жизнью месте еще не началось, хотя компания должна платить городу 201 250 евро каждый год за право на строительство. Если в будущем дела пойдут гладко, новый центр может открыть свои двери через четыре года.