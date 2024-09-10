В этот летний сезон - с мая по июль - цены на топливо в Эстонии оставались относительно стабильными, но начиная с августа, уровень цен на заправочных станциях начал снижаться. Руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси объяснил, какие именно факторы в последнее время влияли на цены и насколько важную роль в этом играет азиатский рынок.
Как китайские электромобили и валютные курсы влияют на цену топлива в Эстонии?
«Для небольшой Эстонии среди всех влияющих на цену топлива факторов всегда наиболее важными являются глобальные экономические процессы, за которыми мы вынуждены следовать. Кроме того, особенностью нашей страны является отсутствие собственных нефтеперерабатывающих заводов - все необходимое топливо мы должны импортировать и где-то хранить. Это делает нас еще более зависимыми от происходящих в мире событий», - отметил Сасси. Так что же заметнее всего влияло на цену топлива в последнее время?
Замедляющаяся экономика Китая и высокий уровень потребления электроэнергии
За последние несколько месяцев на мировые цены на топливо особенно сильно влияли экономические изменения в Китае. Китай, являющийся вторым по величине потребителем нефти в мире после США, столкнулся с замедлением экономического роста, что привело к снижению спроса на нефтепродукты. Более того, в Китае наблюдается значительный рост доли альтернативной энергетики - особенно производства электроэнергии, что еще больше снизило спрос на нефть.
Кроме того, в США закончился летний пик потребления бензина, что также понизило глобальный спрос. Вместе с тем США увеличили и собственную добычу нефти. Все эти факторы привели к росту мировых запасов топлива, что поспособствовало общему снижению цен.
Геополитическая напряженность и проблемы с цепочками поставок
В течение некоторого времени на рост цен существенно влияет геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта между Израилем и группировкой Хезболла, закрытие нефтяных месторождений в восточной части Ливии и остановка экспорта в конце августа вызвали на рынке неопределенность. Новость о возобновлении работы месторождений в начале сентября совпала со слухами о том, что OPEC+ увеличит в октябре объемы добычи. Последовавшее за этими новостями быстрое падение цен на нефть заставило картель OPEC+ рассмотреть возможность продления ограничений на добычу, что немедленно привело к росту цен. Геополитическая напряженность всегда является важным влияющим на цены на топливо фактором, поскольку она может нарушить глобальные логистические цепочки и вызвать проблемы с поставками.
Региональные различия и прочие факторы
Цены на топливо также существенно зависят и от других экономических факторов, среди которых наиболее важными являются курсы валют и инфляция. Поскольку на международном рынке топливо котируется в долларах, укрепление евро способно снизить цены на топливо в Эстонии. Сильный евро означает, что импортируемое топливо становится дешевле, что, в свою очередь, помогает удерживать розничные цены на более низком уровне.
Основное различие в ценах между Эстонией, Латвией и Литвой в основном связано с налоговой политикой. Например, в Латвии действует наиболее высокая плата за создание обязательного стратегического топливного запаса. Цены также зависят и от региональных рыночных условий, включая экономическую среду конкретной страны и региона.
Грядущие изменения цен
На колебания цен на топливо еще некоторое время, вероятно, будут влиять конфликты на Ближнем Востоке и экономические изменения в Азии. Также в странах Балтии ожидается проявление эффекта от законодательных изменений, поскольку как в Эстонии, так и в Литве в следующем году будут повышены акцизы на моторное топливо. В же Латвии рассматривается закон, который с 2026 года может повлиять на использование биокомпонентов в топливе, что также способно привести к изменению цен.