Как китайские электромобили и валютные курсы влияют на цену топлива в Эстонии?

«Для небольшой Эстонии среди всех влияющих на цену топлива факторов всегда наиболее важными являются глобальные экономические процессы, за которыми мы вынуждены следовать. Кроме того, особенностью нашей страны является отсутствие собственных нефтеперерабатывающих заводов - все необходимое топливо мы должны импортировать и где-то хранить. Это делает нас еще более зависимыми от происходящих в мире событий», - отметил Сасси. Так что же заметнее всего влияло на цену топлива в последнее время?

Замедляющаяся экономика Китая и высокий уровень потребления электроэнергии

За последние несколько месяцев на мировые цены на топливо особенно сильно влияли экономические изменения в Китае. Китай, являющийся вторым по величине потребителем нефти в мире после США, столкнулся с замедлением экономического роста, что привело к снижению спроса на нефтепродукты. Более того, в Китае наблюдается значительный рост доли альтернативной энергетики - особенно производства электроэнергии, что еще больше снизило спрос на нефть.

Кроме того, в США закончился летний пик потребления бензина, что также понизило глобальный спрос. Вместе с тем США увеличили и собственную добычу нефти. Все эти факторы привели к росту мировых запасов топлива, что поспособствовало общему снижению цен.

Геополитическая напряженность и проблемы с цепочками поставок