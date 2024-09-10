ФОТО Недалеко от Пярну нашли опасные боеприпасы

Авиационные бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженные во время работ на торфяном болоте Нурме в волости Тори, отлиты из быстро затвердевающей цементной массы. Они имеют в диаметре 21 сантиметр, а в длину - 110 сантиметров. В головную часть 43-килограммовой бомбы помещен металлический конус, внутри которого находится металлическая пластина с резьбой, на которой установлен детонатор.

Рабочие, вывозящие торф из болота Нурме, неоднократно натыкались на бомбы. Район этот саперам уже знаком, за прошедшие годы оттуда также вывозили для утилизации 50- и 100-килограммовые авиационные бомбы. Однако четыре года назад в селе Лемметса рядом с болотом Нурме была обнаружена авиационная бомба весом около 250 килограммов. Редкость вышла наружу во время весенних полевых работ, когда землю в этом месте распахал трактор. Мужчина, наткнувшийся на взрывное устройство, сначала подумал, что это камень.