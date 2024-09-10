Киев назвал подозреваемого в приказе об обстреле «Охматдета»

Офис Генпрокурора Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) подозревают бывшего командующего дальней авиацией Военно-космических сил России Сергея Кобылаша в том, что именно он 8 июля приказал нанести по детской больнице «Охматдет» в Киеве удар крылатой ракетой Х-101, выпущенной ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-95МС. Об этом украинский генпрокурор Андрей Костин сообщил прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану, посетившему место атаки. О визите офис Генпрокурора Украины сообщил во вторник, 10 сентября, в Telegram.

Ракета попала в один из лечебных корпусов, где оказывалась медицинская помощь детям. «Ракеты такого типа используют для поражения наземных целей с заранее известными координатами», - заявили в офисе Генпрокурора. В отношении Кобылаша вынесено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц.

МУС выдал ордер на арест генерал-лейтенанта

Международный уголовный суд ведет следствие в отношении Кобылаша и в марте выдал ордер на его арест по подозрению в обстрелах энергетической инфраструктуры. Офис Генпрокурора Украины координирует действия с МУС.

В результате удара 8 июля погибли двое мирных жителей - молодая врач и дедушка маленькой пациентки. Минимум 34 человека, среди которых - девять детей, получили травмы. Во время удара в помещении больницы находились более 600 детей. Было уничтожено ценное медицинское оборудование.

Кобылаш получил повышение в РФ

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в июле нынешнего года был повышен в должности до командующего Военно-воздушными силами РФ.

Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ. В январе 2023 года СБУ объявила ему подозрение в обстреле гражданских объектов. Дальнюю авиацию ВКС России вместо Кобылаша возглавил генерал-майор Сергей Кувалдин.