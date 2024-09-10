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МНЕНИЕ Хуже ли в Эстонской Республике, чем было в Эстонской ССР? (10)

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Флаг Эстонской ССР. Фото носит иллюстративный характер.
Флаг Эстонской ССР. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Elmo Riig
  • Каждый взрослый время от времени оглядывается на пройденный путь, сравнивая настоящее с прошлым
  • Согласно здравому смыслу, передача знаний оккупированному народу не в интересах оккупанта
  • С момента восстановления независимости нам пришлось признать поражение в нескольких сражениях

По крайней мере последние десять лет у нас в ходу крылатая фраза, которую, вероятно, впервые пустил в ход президент Тоомас Хендрик Ильвес: «То, что привело нас сюда, больше не продвинет нас вперед», – пишет дипломат и обозреватель Вахур Лухтсалу.

Перевод: Александр Шкут

Это правда, что иногда может быть абсолютно необходимо вернуться к исходной точке однажды начатого пути, например, при блуждании в темной пещере, в которой проход становится все более узким, и наконец вынуждает вместо ходьбы в полусогнутом виде двигаться на четвереньках или даже ползком. Если ползание также становится трудным и опасным, возникает опасность застрять в постоянно сужающемся туннеле, или перед вами вовсе встает стена, через которую вы не можете перелезть, подлезть или обойти, вполне здравомысленным будет начать двигаться назад тем же путем, которым вы пришли, и найти правильный выход вместо того, чтобы оставаться дальше размышлять или жаловаться в узком проходе.

В других случаях ситуация может быть еще более серьезной. Например, в фильме Квентина Тарантино о боевых искусствах 2004 года «Убить Билла: Том 2» есть леденящая кровь сцена, где главная героиня фильма заживо хоронится на кладбище «старыми друзьями». Вместо того, чтобы смириться с судьбой и умереть от удушья в гробу, киногероиня берет себя в руки и, освободившись от пут, с систематической настойчивостью разбивает крышку гроба и вылезает из могилы. Имея в виду приведенные выше образы – такие ситуации, подобные пещере или в могиле, время от времени возникают в ходе движения народов и стран по пещерным ходам политических и экономических отношений нашего мира, различных идеологий, образов мышления и социальных установок.

Каждый взрослый человек время от времени оглядывается на пройденный путь, сравнивая настоящее с прошлым, и чем старше человек становится, тем чаще. Это вполне естественное явление, которое иллюстрируется тем, что в социальных сетях набирают популярность группы, где делятся фотографиями и текстами прошлых исторических периодов, прежде всего относящимися к предшествующему нашему нынешнему этапу истории, ведь у многих людей есть и свои личные субъективный опыт и восприятие прошлого. Взгляды в зеркало заднего вида прошлого становятся особенно актуальными, когда настоящее, как и будущее направление развития наблюдаемой страны, стало расплывчатым, даже странным и опасным, одной из причин чего может быть то, что на протяжении ХХ века история в наших краях переписывалась несколько раз.

В результате мы оказываемся в ситуациях, когда развитие нашей страны и народа направляется заранее предопределенными событиями извне, туннельными сценариями, а не нашим собственным разумом и пониманием. Как сказано в заголовке, данная статья посвящена эпохе Эстонской ССР, но не только.

Греческому философу Диогену, одному из самых известных представителей истории мировой философии, а также порой скандальному чудаку, который, якобы, гуляя по Афинам с фонарем средь бела дня, искал человека, или однажды послал ощипанного петуха своему современнику Платону, философу, даже более известному, чем сам Диоген (почему он это сделал, читателю, возможно, будет интересно выяснить), приписывают следующие слова: «основой каждой государства является воспитание ее молодежи». Следовательно, если фундамент страны будет заложен криво, небрежно, может пострадать работа всего общества на строительной площадке, а в худшем случае вся страна может оказаться там, где солнце не светит, или строительные работы приходится выполнять в относительно затемненных условиях.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят только страны, приверженные демократии и рыночной экономике, или, другими словами, абсолютный топ демократических обществ мира – всего 38 стран во главе с крупными государствами-учредителями США, Великобританией, Францией, Германией, членом которой с 2010 года является и Эстония, составляет различные рейтинги. По данным на 2021 год, Эстония входит в десятку самых образованных стран мира. Достойное 8-е место среди примерно 200 стран мира (кстати, Россия воцарилась аж на 1-м месте), опережая даже такие развитые страны, как Австралия и Швейцария.

По этому отдельно взятому показателю достижение высшего мирового уровня можно практически полностью приписать Эстонской ССР, то есть государству

Как читатель уже мог догадаться, здесь скрыта важная загвоздка. Конкретный рейтинг, о котором мы говорим, выделяет процент высокообразованных людей в государстве в возрастной группе 55–64 лет, то есть среди тех, кто родился в период с 1957 по 1966 год, чье обучение в университете началось в 1975 году. Это поколение, которое активно участвовало в деятельности Эстонской дружины школьников, Студенческого строительного отряда, в фосфоритной войне, в усилиях по восстановлению независимости Эстонии, а затем и в радикальной социально-экономической реструктуризации новой независимой Эстонии в 1990-х годах. Таким образом, по этому отдельно взятому показателю достижение высшего мирового уровня можно практически полностью приписать Эстонской ССР, то есть государству, где рыночная экономика и демократия находились в плохом состоянии по сравнению с нынешним временем.

Однако если мы возьмем более молодую возрастную группу, 25–34 лет, получившую высшее образование после 2005 года, то есть в период после вступления Эстонской Республики в Европейский союз, то мы уже не найдем Эстонию в первой десятке этого рейтинга. Однако наши соседи Россия (3-е место, 62,1 процента) и Литва (7-е место, 56,2 процента) находятся на удивительно высоких местах. Если ситуация с демократией и рыночной экономикой в ​​России такая, какая уж есть, то у нас, вероятно, нет оснований сомневаться в рыночной экономике и демократической ориентации Литвы. На этом этапе я бы на время отложил в сторону статистику и сухие цифры, путешествуя еще дальше по истории нашего маленького народа, а также по нашему самосознанию.

Период Советского Союза, или Эстонской ССР, в 1940–1941 и 1944–1991 годах в сегодняшней историографии Эстонской Республики преимущественно обозначается словом «оккупация», аналогично оккупации Эстонии Нацистской Германией в 1941–1944 годах. Если говорить о Советском Союзе, то в нашем коллективном сознании речь идет преимущественно о России и русских, то есть о «русском времени» (в некоторой степени используется и общий термин «советское время» или «время советской оккупации»), а в случае с Нацистской Германией соответственно о Германии и немцах, то есть о «немецком времени».

Однако если переместиться дальше во времени, в эпоху Царской России, то с 1710 года, когда территория нынешней Эстонской Республики была разделена между Эстляндской и Лифляндской губерниями, термин «оккупация» как правило не употребляется, но вместо него употребляется выражение «царская эпоха». А период нахождения в составе Королевства Швеция, до царской эпохи, – это, конечно, «шведское время». В этот момент интересно обсудить, как мы когда-нибудь назовем время членства в Европейском союзе? Предположительно, общее название этого исторического периода будет «Европейское время».

Если одна страна, нация или даже раса оккупирует, колонизирует другую, то, согласно здравому смыслу, не в интересах оккупанта передавать знания оккупированным, а тем более бесплатное среднее и высшее образование или высшие научные степени. Когда преимущественно англоязычные представители белой расы начали оккупировать и колонизировать Дикий Запад Северной Америки, последнее, о чем в то время думали, – это предоставить хорошее образование коренным народам Северной Америки. А когда, по разным причинам необходимость в этом все-таки возникла начиная с середины XIX века, тогда уж это делалось не на языке коренного народа, а на английском. Однако о бесплатном высшем образовании на родном языке индейцы тогда могли только мечтать, и это продолжает оставаться мечтой до сих пор.

По данным переписи населения США, в 2021 году 1 процент населения США, примерно 3,2 миллиона человек, идентифицировали себя как американские индейцы или коренные жители Аляски. Среди американских индейцев и коренных жителей Аляски в возрасте 25 лет и старше только 16,8 процента имели степень бакалавра или выше. И это значительно ниже среднего показателя по стране (35,7 процента).

Давайте признаем, что когда Россия в образе СССР в свое время оккупировала Эстонию, то в эту картину довольно сложно вписать студентов эстонской национальности, которые, как правило, учились на эстонском языке и бесплатно в университетах того времени, многим из которых также выплачивались стипендии и обеспечивалось доступное жилье на период обучения. Лучшие из лучших получили возможность учиться в ведущих университетах России, главным образом в Москве и Ленинграде, и получать высшие ученые степени за счет государства.

Есть опасность превратиться в карикатуру на самого себя, если в пропагандистских целях переусердствовать с оккупационной тематикой

Получившие свое образование и опыт работы в Эстонской ССР, а также в России, Неэме Ярви и Арво Пярт прославили эстонцев, и при этом Георг Отс, Яак Йоала и Анне Вески запали своими песнями в сердца людей одной шестой части планеты, и это если говорить только о самых выдающихся музыкальных исполнителях, ведь перечислять всех прославившихся в своих областях по всему Союзу эстонцев можно было бы долго. Поэтому, когда мы говорим об оккупации Эстонии Советским Союзом или Россией, то есть о русском времени, в нашей истории и общественном дискурсе к этому следует относиться гораздо более нюансировано, принимая во внимание более широко исторический опыт колонизированных коренных народов по миру, потому что существует опасность превратиться в карикатуру на самих себя, если мы переусердствуем с оккупационными темами в пропагандистских целях.

Сравнивая социальные обстоятельства бывшей Эстонской ССР и нынешней, а также довоенной Эстонской Республики, сравнивая политику высшего образования и извлекая уроки из нашего исторического опыта, необходимость делать выводы становится все более актуальной в то время, когда дискуссии о введении платного или частично платного высшего образования становятся все более частыми. Понятно, что сколько есть аргументов в пользу платного высшего образования, столько же, если не больше, и против этого, и самым весомым аргументом является исторический опыт и наследие Эстонской ССР в этой области. Конечно, никто не станет отрицать, что чем больше в нашей стране будет людей с высшим образованием, которые найдут себе подходящее применение на родине, тем лучше будет общее благосостояние нашего народа, положение дел, качество решений и т. д. Можно надеяться, что и общественная дискуссия на темы государственного управления тогда станет гораздо более содержательной и ориентированной на результат.

Якоб Хурт, эстонский фольклорист и лингвист, а также давний пастор эстонского прихода Св. Иоанна в Санкт-Петербурге, сказал: «Раз мы не можем увеличить численность народа, нам придется вырасти духом!» Наблюдая то, с каким энтузиазмом сносят исторические памятники в Эстонии в наше время, автор этих строк не видит в этом той образованности и того величия духа, которые Якоб Хурт, вероятно, имел в виду, и хотел бы видеть у эстонцев. Скорее, в этом просматривается много мелочности, стремления поиздеваться, черно-белого мышления, и культуры мышления, направленного на конфронтацию – кто не за нас, тот против нас!

Та же мелочность и высокомерие, которые характеризовали группы с определенными взглядами, которые после июньского переворота 1940 года, а также после Второй мировой войны, принялись сносить памятники тем, кто погиб в Освободительной войне. Они игнорировали, навешивали ярлыки, или вовсе открыто преследовали, депортировали, пытали и убивали людей за их взгляды, находясь под воздействием идеологических лозунгов, будь то в русские или немецкие времена. Если мы не станем духом большими и мудрыми – здесь нижеподписавшийся не имеет в виду, что стать мудрым обязательно означает получение высшего образования, хотя диплом не портит ни мужчину, ни женщину – тогда земля, дух и язык Эстонии быстро окажутся раздавлены бульдозером, как это случалось и в прежние времена, а в худшем случае это также приведет к ускользанию у нас из рук государственности.

Будем надеяться, что, проиграв отдельные сражения, мы все равно сможем выиграть войну, особенно в своих собственных головах и сердцах

Однако современный мир, политические и экономические отношения в нем становятся все более сложными. Мы будем сталкиваться со все новыми и новыми вызовами, предстоят когнитивные битвы, испытывающие нашу способность к пониманию, к стратегическому мышлению, нашу гибкость, а также изобретательность, требуя тренированного ума, алгоритмического мышления и привычки учиться на протяжении всей жизни – это именно то, к чему молодое поколение Эстонии следует подготовить. С момента восстановления независимости нам пришлось смириться с поражениями во многих сражениях, особенно в области роста населения и высшего образования.

Будем надеяться, что мы обретем тот дух, о котором когда-то говорил Якоб Хурт, и, проиграв отдельные сражения, мы все равно сможем выиграть войну, особенно в своих собственных головах и сердцах, и достичь той необходимой уверенности в себе, для того чтобы создать экономически, но также и духовно более безопасную и пригодную для жизни среду как для нынешнего, так и для будущих поколений.

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