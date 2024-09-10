МНЕНИЕ Станет ли Эстонская Республика государством хуже, чем Эстонская ССР?

Получившие свое образование и опыт работы в Эстонской ССР, а также в России, Неэме Ярви и Арво Пярт прославили эстонцев, и при этом Георг Отс, Яак Йоала и Анне Вески запали своими песнями в сердца людей одной шестой части планеты, и это если говорить только о самых выдающихся музыкальных исполнителях, ведь перечислять всех прославившихся в своих областях по всему Союзу эстонцев можно было бы долго. Поэтому, когда мы говорим об оккупации Эстонии Советским Союзом или Россией, то есть о русском времени, в нашей истории и общественном дискурсе к этому следует относиться гораздо более нюансировано, принимая во внимание более широко исторический опыт колонизированных коренных народов по миру, потому что существует опасность превратиться в карикатуру на самих себя, если мы переусердствуем с оккупационными темами в пропагандистских целях.