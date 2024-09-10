МНЕНИЕ Станет ли Эстонская Республика государством хуже, чем Эстонская ССР?

Каждый взрослый человек время от времени оглядывается на пройденный путь, сравнивая настоящее с прошлым, и чем старше человек становится, тем чаще. Это вполне естественное явление, которое иллюстрируется тем, что в социальных сетях набирают популярность группы, где делятся фотографиями и текстами прошлых исторических периодов, прежде всего относящимися к предшествующему нашему нынешнему этапу истории, ведь у многих людей есть и свои личные субъективный опыт и восприятие прошлого. Взгляды в зеркало заднего вида прошлого становятся особенно актуальными, когда настоящее, как и будущее направление развития наблюдаемой страны, стало расплывчатым, даже странным и опасным, одной из причин чего может быть то, что на протяжении ХХ века история в наших краях переписывалась несколько раз.
В результате мы оказываемся в ситуациях, когда развитие нашей страны и народа направляется заранее предопределенными событиями извне, туннельными сценариями, а не нашим собственным разумом и пониманием. Как сказано в заголовке, данная статья посвящена эпохе Эстонской ССР, но не только.
Греческому философу Диогену, одному из самых известных представителей истории мировой философии, а также порой скандальному чудаку, который, якобы, гуляя по Афинам с фонарем средь бела дня, искал человека, или однажды послал ощипанного петуха своему современнику Платону, философу, даже более известному, чем сам Диоген (почему он это сделал, читателю, возможно, будет интересно выяснить), приписывают следующие слова: «основой каждой государства является воспитание ее молодежи». Следовательно, если фундамент страны будет заложен криво, небрежно, может пострадать работа всего общества на строительной площадке, а в худшем случае вся страна может оказаться там, где солнце не светит, или строительные работы приходится выполнять в относительно затемненных условиях.