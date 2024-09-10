ГАЛЕРЕЯ Шуба, электродвигатель и яичная скорлупа: выяснилось, что люди на самом деле считают биоотходами

Отсортированные биоотходы жителей перерабатываются в газ, который используется в качестве топлива для 350 городских автобусов Таллинна. Часть биоотходов ферментируется и превращается в дигестат, который используется в качестве удобрения.

Посторонние предметы, брошенные в контейнер для биоотходов - упаковка и пакеты - удаляются перед ферментацией. Затем их сжигают, а полученная от этого тепловая энергия используется станцией в своих целях.