Депутаты Национального объединения предлагают внести поправки в законодательство, чтобы Латвия не признавала документы об образовании, полученные в России после 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.
В Латвии предлагают не признавать российское образование, полученное после начала войны
Оппозиционные латвийские депутаты отмечают, что Россия целенаправленно проводит мероприятия по привлечению в свои вузы молодых людей из Латвии и других европейских стран, которые затем возвращаются в страну своего гражданства и занимаются поддержкой российского влияния.
Нацобъединение отмечает, что несколько граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, учились или продолжают учиться в России.
Поправки могут снизить интерес молодежи к участию в различных мероприятиях по распространению влияния России и уменьшить риски для национальной безопасности, заявили депутаты в аннотации к законопроекту.