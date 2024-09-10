За счет КНР: вице-спикер Рийгикогу ездил в командировку в Китай вместе с супругой

«Да, это правда. [Это произошло] по приглашению китайского посла. Подобная практика была в Рийгикогу и раньше, когда депутаты парламента отправлялись в зарубежные поездки в сопровождении своих супругов, и в этом не было никаких проблем. Как частное лицо я оплатил все транспортные расходы моей супруги в Китай и обратно. У Рийгикогу не возникло в связи с этим никаких расходов», – отметил Кивимяги в своем письменном ответе ERR.