Вице-спикер Рийгикогу, председатель депутатской группы по парламентским связям с Китаем Тоомас Кивимяги (Партия реформ) взял с собой в рабочую поездку в Китай и свою супругу. Расходы депутатов Рийгикогу и супруги Кивимяги в Китае оплатила Китайская Народная Республика, пишет Rus.ERR.
За счет КНР: вице-спикер Рийгикогу ездил в командировку в Китай вместе с супругой
«Да, это правда. [Это произошло] по приглашению китайского посла. Подобная практика была в Рийгикогу и раньше, когда депутаты парламента отправлялись в зарубежные поездки в сопровождении своих супругов, и в этом не было никаких проблем. Как частное лицо я оплатил все транспортные расходы моей супруги в Китай и обратно. У Рийгикогу не возникло в связи с этим никаких расходов», – отметил Кивимяги в своем письменном ответе ERR.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что, по его мнению, визит выглядит не очень хорошо, именно потому, что Китай частично оплатил расходы депутатов Рийгикогу.
Рийгикогу оплатил транспортные расходы депутатов в Китай и обратно.