Литовца, вступившего в ряды армии РФ, лишат гражданства

Сегодня литовский Департамент миграции подтвердил литовской национальной вещательной компании LRT, что представил правительству решение об аннулировании гражданства Кястутиса Квиеткуса. Литовское законодательство не допускает службу в вооруженных силах иностранных государств без специального разрешения правительства.

Сотрудники департамента постоянно отслеживают различные доклады и каналы, чтобы выявить доказательства того, что литовцы присоединяются к российским вооруженным силам, пишет LRT.

«У нас есть веские доказательства того, что гражданин Литвы Квиеткус без разрешения вступил в ряды российской армии и присоединился к их агрессивной войне против Украины», - заявила радио LRT глава департамента Эвелина Гудзинскайте.

LRT также обратилось за комментарием к Квиеткусу, но он отказался разговаривать со СМИ.