Лаури Лаатс О моем нашумевшем визите в Китай

Во-первых, мы живем в глобальном мире, что означает, что рабочие визиты депутатов Рийгикогу могут быть крайне важны для дальнейшего успеха и развития Эстонии. Нельзя забывать, что Эстония - маленькое государство, поэтому должна проявлять большую активность в дипломатии и умело использовать различные возможности, чтобы разъяснить другим странам наши позиции и получить объективную информацию об их взглядах.

Возможности для бизнеса сами по себе не появятся

Как я уже сказал, политические оппоненты в своей критике, к сожалению, сосредоточились исключительно на популистской трактовке темы. Однако не стоит забывать, что у Эстонии с Китаем есть дипломатические и торговые отношения, и в Китае на благо Эстонии работает посол Ханнес Хансо. Именно он сопровождал нашу делегацию на встречах, что, безусловно, принесло пользу как делегации, так и послу.

Налаживание контактов (которые могут пригодиться в дальнейшем) в Китае - непростая задача, и визит определенно способствовал укреплению этих связей. Напомню, что работа посла после визита не заканчивается - он должен ежедневно выступать посредником между Эстонией и Китаем - это касается обмена информацией, а также налаживания и поддержания контактов.