Я один из депутатов Рийгикогу, посетивших Китай с визитом, о котором так много в последнее время писали наши СМИ. Хотя мои политические оппоненты не упустили возможности разразиться популистскими лозунгами, я нисколько не жалею об этой поездке - она была необходима по нескольким причинам, пишет председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс.
Лаури Лаатс ⟩ О моем нашумевшем визите в Китай
Во-первых, мы живем в глобальном мире, что означает, что рабочие визиты депутатов Рийгикогу могут быть крайне важны для дальнейшего успеха и развития Эстонии. Нельзя забывать, что Эстония - маленькое государство, поэтому должна проявлять большую активность в дипломатии и умело использовать различные возможности, чтобы разъяснить другим странам наши позиции и получить объективную информацию об их взглядах.
Возможности для бизнеса сами по себе не появятся
Как я уже сказал, политические оппоненты в своей критике, к сожалению, сосредоточились исключительно на популистской трактовке темы. Однако не стоит забывать, что у Эстонии с Китаем есть дипломатические и торговые отношения, и в Китае на благо Эстонии работает посол Ханнес Хансо. Именно он сопровождал нашу делегацию на встречах, что, безусловно, принесло пользу как делегации, так и послу.
Налаживание контактов (которые могут пригодиться в дальнейшем) в Китае - непростая задача, и визит определенно способствовал укреплению этих связей. Напомню, что работа посла после визита не заканчивается - он должен ежедневно выступать посредником между Эстонией и Китаем - это касается обмена информацией, а также налаживания и поддержания контактов.
Также нельзя забывать, что Китай - это вторая по величине экономика мира, и игнорировать такую возможность было бы крайне недальновидно. Например, у нашей делегации была возможность ознакомиться с работой одной из крупнейших в мире площадки электронной коммерции и услуг jd.com и ее штаб-квартиры, а также с развитием производства электромобилей (в этом Китай существенно опередил Европу) и внедрением ИИ в частном и государственном секторе. Эстония, ее продукция и услуги интересны китайским предпринимателям, но маловероятно, что бизнес-возможности возникнут сами по себе. Необходима подготовка почвы, чтобы предприниматели могли развивать свою деятельность.
Учитывая крайне неблагоприятную ситуацию в экономике Эстонии, важно уделять внимание развитию экспортного потенциала. А Китай, безусловно, подходит для этого, ведь численность населения КНР составляет более 1,4 миллиарда человек. Предвидя критику оппонентов, напомню, что между ЕС и Китаем ведется активная торговля (в 2023 году ЕС экспортировал в Китай товаров на сумму около 223 миллиардов евро и импортировал на 516 миллиардов евро).
Необходим диалог
Меня очень удивила позиция спикера Рийгикогу, который заявил, что он не поехал бы в Китай. Глава парламента не должен прятать голову в песок и надеяться, что проблемы решатся сами собой. Если у Эстонии есть дипломатические отношения с Китаем, их нужно использовать, чтобы донести до Китая, каковы наши интересы и позиции. Ведь, как говорят, капля камень точит.
В ходе визита наша делегация имела ряд возможностей обозначить позицию Эстонии по вопросу войны в Украине и выразить надежду, что Китай использует своё влияние на Россию с целью прекратить войну. Я считаю, что это очень важный сигнал, который эстонские политики и официальные лица могут и должны передавать Китаю. Возвращаясь к критике визита: если задуматься, что важнее - четко обозначать свою позицию или молчаливо избегать контактов с Китаем, то я, безусловно, за диалог.
Эстония - не далекий остров в океане, поэтому происходящее в мире оказывает на нас непосредственное влияние. Политика крупных государств влияет на нас, поэтому Эстония должна активно действовать, чтобы не остаться в роли стороннего наблюдателя. Мне кажется, что те, кто утверждают обратное, поступают недальновидно или им просто не хватает смелости начать действовать.