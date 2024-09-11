Рейтинги: поддержка Социал-демократической партии резко обвалилась

Опрос был проведен с 12 августа по 8 сентября, всего в нем участвовало 4002 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

Падение занимающей лидерскую позицию партии «Отечество» остановилось, а поддержка Партии реформ, которая находится на втором месте, за неделю не изменилась. Поддержка Социал-демократической партии, занимающей третье место в рейтинговой таблице, за неделю упала на 1,8 процентных пункта, а за последние две недели поддержка соцдемов упала на 2,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют EKRE (13,2%) и Центристская партия (11,9%), а «Ээсти 200» имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий (3,5%).

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 38,3% респондентов, а оппозиционные 53,2%.

Институт общественных исследования и социологическая фирма Norstat Eesti AS приводят также результаты за последнюю неделю (выборка - 1001 человек), так как они иногда существенно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка - 4002 человека).

По итогам прошедшей недели, «Отечество» поддерживают 29%, Партию реформ - 20,2% и EKRE - 14,6% респондентов. За ними следуют центристы с 12,7%, соцдемы с 11,1%, Партия правых с 5,1% и «Ээсти 200» с 4,1%.