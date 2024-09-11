В публичном предложении облигаций приняли участие 28 профессиональных инвесторов и 7304 розничных инвестора. Розничные инвесторы подписались на облигации на сумму 29 млн евро. В рамках программы государственных облигаций Эстонии было предложено до двух миллионов облигаций общим объемом 200 миллионов евро.

Эстонские розничные инвесторы получат сто процентов от объема подписки, эстонские профессиональные инвесторы - в среднем 26 процентов от объема подписки, а международные инвесторы - в среднем 13 процентов от объема подписки.

«Предложение вызвало оживление и интерес на рынке, о нем много говорили, и почти все крупные игроки на финансовых рынках региона подписались на эстонские государственные облигации. Как и было обещано ранее, при распространении облигаций мы отдадим предпочтение эстонским розничным инвесторам», - сообщил BNS руководитель отдела государственной кассы Министерства финансов Янно Луурмеэс.

«В то время как профессиональным инвесторам мы предлагаем облигации уже в десятый раз, розничным инвесторам мы продаем облигации впервые - это значительный шаг на пути к созданию финансового инструмента с низким уровнем риска. Участие розничных инвесторов было ожидаемым, и те, кто не смог подписаться на облигации в рамках предложения, смогут приобрести их на Таллиннской бирже в будущем», - сказал Луурмеэс.