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Блинкен: США выделят Киеву гумпомощь на 717 миллионов долларов (6)

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Фото: Edijs Pālens/LETA

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 931-го дня войны, 11 сентября.

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